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永鴻生技今掛牌上市 大漲近39％展開蜜月行情

2025/04/28 14:33

永鴻生技今掛牌上市，股價大漲近39%。（永鴻提供）永鴻生技今掛牌上市，股價大漲近39%。（永鴻提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕永鴻國際生技（6936）今（28日）正式上市掛牌交易，今日收盤大漲近39%，展開蜜月行情。永鴻生技為國內永信投控（3705）旗下一員，由永信藥品於2016年收購外商藥廠，並將原有動物事業處獨立合併，成為全台大型動物藥廠。永鴻主要從事產銷化學藥物與飼料添加劑等動物用產品，擁有超過300張國內動物產品許可證。

永鴻是國內品項最完整的動物藥廠，有15條生產線、超過350種品項，具有人用藥規格之無菌一般針劑及高致敏針劑產線，提供高品質動物用治療針劑。產品分為四大類：治療性藥品、含藥飼料添加劑、非含藥飼料添加劑及寵物用藥與保健品。

永鴻生技擁有東南亞、日本、中南美及俄羅斯等地的外銷許可證，是全台唯一同時符合歐盟標準，具WHO GMP、 GMP、FAMI-QS、ISO9001認證的動物用製藥工廠，近年積極佈局海外市場，外銷營收占比來到17.33%，將隨全球市場升溫拚外銷營收成長。

永鴻生技2024年營收12.94億元，年增7.17%；2022~2024年EPS分別為1.69元、1.38元、2.06元，今年第一季EPS已達0.53元，獲利穩健提升。

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