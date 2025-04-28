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華邦電：NAND Flash 24奈米已順利量產

2025/04/28 13:46

華邦電董事長焦佑鈞。（記者洪友芳攝）華邦電董事長焦佑鈞。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕記憶體廠華邦電（2344）股東會新年報出爐，董事長暨執行長焦佑鈞在致股東報告書中指出，該公司全球領先的NOR Flash 45奈米製程正擴大貢獻營收，且 NAND Flash 24奈米已順利投入量產。

焦佑鈞表示，華邦電在記憶體事業方面，將綠色設計理念融入產品開發，以核心競爭力實現對永續發展的承諾。NOR Flash 45奈米製程正擴大貢獻營收，NAND Flash 24奈米已順利投入量產。NOR Flash去年佔華邦電營收比重約24%。

至於去年佔營收比重約35%的DRAM，焦佑鈞表示，最新製程20奈米將取代25S奈米成為主力製程，下一代16奈米的製程開發則按計畫進行中。

在產品方面，焦佑鈞說明，1.2V NOR Flash是第一個支援超低電壓操作的快閃記憶體，以其低功耗特性獲得客戶認證並已大量出貨，此產品預期將趨動低電壓NOR Flash在各應用領域市場的發展。

此外，華邦電的NOR Flash 45奈米製程進一步縮小晶片尺寸，滿足客戶對小尺寸應用的需求。上述這些產品皆積極擴展至穿戴型裝置及物聯網等應用。

焦佑鈞並表示，隨著AI在邊緣運算與雲端運算領域的不斷增長，邏輯事業在不同領域中也有重大斬獲，推出基於Arm Cortex-M55 核心的NuEzAI-M55M1開發板，為開發者提供低門檻、高效率的開發平台，大幅簡化終端AI的開發流程。

在綠色新能源，華邦電開發適用於48伏特並可支援17個串聯電池的新型工業用電池監控晶片。在儲能系統順利導入日本客戶，進一步開拓新能源應用的版圖，為邏輯事業未來表現增添動能。

面對氣候風險，華邦電積極投入綠色產品與技術的發展，並於去年簽訂為期30年的再生能源供應協議，以展現長期使用再生能源的承諾。並整合企業資源規劃系統（ERP），建置業界獨創的「碳會計系統」，充分紀錄碳盤查範疇

一至三的碳排放資訊，掌握每一顆產品從原物料、生產到出貨的全程碳足跡，以數位工具提升碳盤查、碳足跡資訊的品質、時效性與透明度，滿足客戶對產品碳排資訊的需求。

同時，華邦電推動供應商雙向學習，共同強化碳管理能力，實現創新合作。多次舉辦「永續供應鏈升級論壇」和「供應商ESG共學坊」，透過深度交流與雙向合作，攜手供應鏈邁向低碳永續。

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