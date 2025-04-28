產業應變論壇》漢翔胡開宏：爭取非美訂單、中國航太供應鏈來台

漢翔董事長 胡開宏，出席自由時報主辦的美國對等關稅對產業的衝擊與因應策略座談（記者田裕華攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕漢翔董事長胡開宏今天（28日）出席自由時報舉辦的「產業應變論壇」，他說，美國對等關稅實施後，對漢翔沒有立即影響，但漢翔會採取調整業務面、重塑布局以及爭取供中國供應鏈轉移到台灣，以因應未來的挑戰。。

自由時報今日舉行「美國對等關稅 產業重塑與資本市場新布局」論壇。就對等關稅實施下，航太產業的因應之道，漢翔董事長胡開宏指出，評估美國對等關稅措施，對台灣航太產業是重要挑戰，主要是目前漢翔是美國波音、GE發動機代工廠商，就合約面而言，關稅是波音、GE負責，但關稅推升原物料成本上漲，因此未來新的合約是否雙方分攤，還要談判，對等關稅實施，對漢翔沒有立即影響，但未來還是有風險，因此如何提升製造品質、降低人力成本，是降低對等關稅的重要挑戰。

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胡開宏說，漢翔分三個方面因應對等關稅挑戰，就業務面，漢翔發動機產製能量相當強，是產品亮點，預期將會從波音、GE等公司，調整到英國R公司。在產業重塑新布局方面，漢翔已美國亞利桑那州設立工廠，除接近客戶、減少運費、快速接單，還有因應美國政策軍工業的購買美國國貨法案BAA政策。漢翔在美國設廠，獲利、CP值高，但缺點是人力成本也高，但人力成本可以克服，例如以自動化因應，而漢翔在美國設廠，會在美國提升技術，帶回台灣。

在後續新布局方面，胡開宏說，對等關稅是危機也是轉機，中國不收波音737、787，漢翔會爭取中國相關供應鏈轉移到台灣，同時，歐盟也將調高軍事費用，對漢翔而言都是好的破口。

此外，胡開宏也建議，目前對美採購的軍售案不算商售，因此對美國的貿易逆差大，若作為商售，則可減少數字，且後續的維保也可在台，進而扶植國立產業，同時，高教機勇英號告一段落後，希望在延續國機國造政策，初教機也建議在國內建置，以持續培育國內航空產業供應鏈。

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