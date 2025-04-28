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沒錢飛了!？中國幸福航空取消「五一」前所有航班

2025/04/28 13:40

中國「幸福航空（Joy Air）」驚傳取消「五一」前所有航班。（圖擷取自幸福航空官網）中國「幸福航空（Joy Air）」驚傳取消「五一」前所有航班。（圖擷取自幸福航空官網）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國「五一」連假（5月1日至5日）將至，航空業者無不磨刀霍霍迎接連假旅遊之人潮。然而中國「幸福航空（Joy Air）」卻驚傳停飛，取消「五一」前所有航班。

綜合媒體報導，近日有航空向媒體爆料，幸福航空取消今年五一假期前所有航班。消息一出，引發外界關注。

根據航管家航班動態數據顯示，幸福航空4月28日至5月5日每日計畫航班為16班，但4月28日至30日的航班均已被取消。

多名幸福航空內部員工證實，公司4月28日至4月30日的航班已經全部取消，並透露部分員工被通知28日不用到公司上班。

對於取消航班，幸福航空並未解釋具體原因，但有公司財務人員透露，是因為「公司沒錢飛了」，並稱員工工資才發到去年6月。

幸福航空週日（27日）晚間發布通知，稱公司官網近期將進行「優化升級」，系統暫停不正常航班延誤證明功能，後續恢復正常後將及時通知。

一名幸福航空高層稍後在接受媒體採訪時表示，公司決定暫時先停飛3天，至於後續還會不會開航班，要待28日開會後才能知道，並稱據其了解公司會繼續營運下去，且正在準備給員工發薪資。

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