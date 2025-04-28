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打造台積電半導體A辦園區 高捷世運站A5街廓公辦都更招商啟動

2025/04/28 12:16

R17世運站東側A5街廓公辦都市更新完工模擬圖。（高雄市捷運局提供）R17世運站東側A5街廓公辦都市更新完工模擬圖。（高雄市捷運局提供）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕為打造台積電半導體A級商辦園區，高市府啟動捷運R17世運站東側A5街廓公辦都市更新，這也是楠梓區第一棟A級商辦，將優先租或賣給台積供應鏈；高市捷運局今天（28日）舉辦招商說明會，與會業者認為，投標者將會很踴躍。

高市府啟動捷運R17世運站東側A5街廓公辦都市更新，左起依序為仲量聯行董事總經理侯文信、高雄市副市長林欽榮、捷運局長吳嘉昌。（記者葛祐豪攝）高市府啟動捷運R17世運站東側A5街廓公辦都市更新，左起依序為仲量聯行董事總經理侯文信、高雄市副市長林欽榮、捷運局長吳嘉昌。（記者葛祐豪攝）

高雄市副市長林欽榮表示，3月31日台積電舉辦高雄廠區2奈米擴產典禮，高雄第一廠將於今年下半年量產；第二廠已完成上梁；第三廠開始結構工程挖地下室；未來還有第四廠和第五廠將持續興建；5個廠完成後將是全球最大先進晶圓製程聚落，創造超過7千個高科技工作、逾2萬個營建工作機會。

配合半導體、AI等產業供應商的商辦需求，捷運局進行R17世運站東側A5街廓公辦都市更新，距離台積電楠梓廠僅1.5公里，土地面積4200坪，建蔽率50%、容積率300%，要求實施者至少設置室內面積6150坪A級商辦、產業作業面積室內600坪提供半導體及科技產業進駐、市府可分回室內面積至少5491坪的出租型企業安家宅，供半導體、AI產業員工租用，總開發量體達3.8萬坪。

林欽榮強調，台積電高雄廠的高峰期落在2028年，本案預估總投資金額93億元，需於申報開工日起3.5年完工，以滿足台積電量產期程及周邊相關產業需求。

今天的招商說明會，吸引20家建設公司、資產管理機構及投資公會參加，與會者指出，這是楠梓區第一棟A級商辦，有台積電加持，預料投標者將會很踴躍。

捷運局長吳嘉昌說明，未來完工後，除提供A級商辦及員工住宅，供半導體、AI產業進駐使用外，低樓層更可引入零售商業、支援型生活服務設施，並透過天橋直接連通R17世運站，帶動楠梓產業園區周邊生活機能發展，本案將於8月8日截止投標。

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