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美國關稅全面衝擊還沒開始！川普1.0經濟高官揭真正痛苦是「這時候」

2025/04/28 12:29

前白宮國家經濟委員會主任警告，美國關稅政策的全面影響，將在5月底顯現，而收入水平或經濟實力較低的人群，會把100%的薪水都用於購買商品。前白宮國家經濟委員會主任警告，美國關稅政策的全面影響，將在5月底顯現，而收入水平或經濟實力較低的人群，會把100%的薪水都用於購買商品。

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕川普關稅政策，不僅對全球貿易造成衝擊，美國自身也難以倖免，前白宮國家經濟委員會主任警告，美國關稅政策的全面影響，將在5月底顯現，直接衝擊消費品供應和價格，而收入水平或經濟實力較低的人群，會把100%的薪水都用於購買商品。

外媒報導，美國當地時間27日，曾在川普第1個總統任期內擔任白宮國家經濟委員會主任加里·科恩（Gary Cohn）表示，美國目前關稅政策的影響，將在5個月底開始在全國範圍內顯現，這一預測是基於貨物運輸和分發所需的時間。

舉例來說，1件商品從中國裝船，漂洋過海，在美國卸貨、分發至零售貨架，大約需要8週時間，這意味著4月2日生效的關稅，其實際效果將在5月的最後幾週才真正被市場感受到。

科恩指出，在關稅威脅下，消費者出現了明顯的「預先載入」或「前端購買」行為。為了避免未來可能更高的價格，民眾搶購汽車，推動汽車銷售創下歷史新高，同時大量購入消費品、洗衣機和科技產品。這使得經濟的「硬數據」在短期內看起來「相當穩固」，然而，這只是表面現象。

科恩強調，反映未來預期的“軟數據”，如消費者信心指數和各類民調，正顯示出越來越多的疲軟跡象，例如作為未來支出先行指標的消費者信心，已經亮起了紅燈。

從快餐連鎖Chipotle、零食巨頭百事可樂，到航空公司，甚至高端奢侈品牌LVMH，都發出了銷售放緩的警告，消費者正從市場撤退，只購買必需品或那些他們認為「今天不買明天會更貴」的商品。

科恩強調，關稅具有高度的「累退性」。他解釋說，收入水平及經濟實力較低的人群，將把100%的薪水都用於購買商品，而富人會將更高比例的收入儲下來，這意味著，當商品價格因關稅上漲時，低收入美國人將感受到遠超富裕階層的影響，他們的購買力將直接被削弱。

即使關稅只帶來1次性的價格衝擊，而非持續通膨，在薪資未能同步上漲的情況下，「每個美國人都在失去購買力」，科恩指出，關稅對低收入群體的打擊是即時且不成比例的。

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