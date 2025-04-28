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趁川普關稅之亂吸引國際資金？基金經理人：中國別做夢了

2025/04/28 11:20

美中大打關稅戰，雖然兩國近日釋放出一些有意降溫的訊息，但全球基金經理人仍不願重返中國股市，認為這場貿易戰將曠日持久，並對中國經濟造成巨大衝擊，現在入市的風險過高。（路透資料照）美中大打關稅戰，雖然兩國近日釋放出一些有意降溫的訊息，但全球基金經理人仍不願重返中國股市，認為這場貿易戰將曠日持久，並對中國經濟造成巨大衝擊，現在入市的風險過高。（路透資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國與中國正大打關稅戰，雖然兩國近日釋放出一些有意降溫的訊息，但全球基金經理人仍不願重返中國股市，認為這場貿易戰將曠日持久，並對中國經濟造成巨大衝擊，現在入市的風險過高。

　《彭博》報導， 富蘭克林坦伯頓（Franklin Templeton）基金集團、瑞銀全球財富管理和木星資產管理（Jupiter Asset Management）等投資機構的基金經理人和策略師表示，美中貿易戰料將曠日持久，並對中國經濟造成巨大衝擊，因此他們持謹慎態度。

　這些基金經理人和策略師的謹慎態度也顯示，美中關係任何暫時的緩和，都不足以吸引全球資金大規模回流中國股市。

　獨立投資研究機構Sanford C Bernstein指出，儘管美國資產的流出輪動使日本和歐洲等其他市場受益，但中國股市卻錯失資金流入。

　東京海上資產管理國際公司（Tokio Marine Asset Management International）投資長秋澤宏典（Hironori Akizawa）表示，沒有跡象表明資金會持續流入中國股市，並說股市將出現一場「拉鋸戰」，因為預期貿易協議達成的買盤將遭遇拋售，投資人將評估貿易協議對經濟的影響。

　自今年1月重返白宮以來，美國總統川普已對中國大部分進口商品徵收145%的關稅，北京方面則採取了報復措施，除了對美國進口商品徵收125％關稅，並威脅要摧毀世界兩大經濟體之間的大部分貿易。

　但貿易戰的經濟成本已經給某些行業帶來壓力，北京當局正在考慮暫停對部分美國進口產品徵收125%的關稅。

　富蘭克林坦伯頓新興市場團隊投資組合經理人廖亦平表示，川普首個任期內花了18個月才達成美中貿易協議，中國可能是最後一批與美國達成全面協議的國家之一，這讓她對中國股市整體走勢持謹慎態度。

　對於中國持懷疑態度的基金經理人來說，中國的問題遠不止關稅。地緣政治緊張局勢將持續存在，美中經濟持續脫鉤將擾亂產業供應鏈。例如，蘋果正尋求在明年年底前，在印度生產在美國銷售的大部分iPhone。

　美國億萬富翁、避險基金「潘興廣場資本管理」（Pershing Square Capital Management）創辦人艾克曼（Bill Ackman）在社群媒體Ｘ發文指出，中國須儘快與美國達成協議，因曠日持久的貿易戰將重創中國經濟，北京當局無法打贏這場戰爭；如果中國出於驕傲或其他情緒執意拒絕談判，中國將承受更嚴重且長久的經濟後果。在這場談判中，時間是美國的朋友、中國的敵人。

　木星亞洲收入策略共同經理人康拉德（Sam Konrad）表示，這不僅僅是關稅問題，更重要的是這兩個經濟體之間真正的脫鉤，這給投資人和中國經濟帶來了風險。

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