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租屋族福音！今年房租改列特別扣除額 免稅額拉高至18萬

2025/04/28 11:00

內政部國土署指出，參與社會住宅包租代管方案及領取300億元租金補貼的租屋族，其實也同時享有租金補貼及報稅扣除的雙重照顧。（記者徐義平攝）內政部國土署指出，參與社會住宅包租代管方案及領取300億元租金補貼的租屋族，其實也同時享有租金補貼及報稅扣除的雙重照顧。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕租屋族報稅新知，房租支出改列特別扣除額，且免稅額從12萬拉高至18萬元，甚至領取租金補貼的租屋族也可以報稅時申請扣抵房租支出。

內政部國土署指出，參與社會住宅包租代管方案及領取300億元租金補貼的租屋族，其實也同時享有租金補貼及報稅扣除的雙重照顧，在房租支出申報部分，在扣除政府補助金額後，自付房租額度則可申報租金特別扣除額，進行抵稅。

根據國土署統計，2017年推動社宅包租代管政策以來，截至今年3月底，已與租賃服務業者聯手媒合8.8萬餘戶有效租約，且該政策媒合的租屋族可申請租金補貼，以及享有租屋協助與修繕等支持政策。

包租代管房東享每月租金免稅額1.5萬元

至於，參與包租代管的房東則享有每屋每月租金所得免稅額1.5萬元，以及房屋稅、地價稅及所得稅等稅賦優惠。

最後，國土署強調，房租抵稅新制今年正式施行，而且根據「住宅租賃定型化契約不得記載事項規定」，房東不得限制房客申報房租支出，也不得將房東要負擔的稅費轉嫁到房客身上，倘房東違規，房客可主張該約定無效，並可向所在地縣市政府的消費者保護或地政單位提出檢舉；被檢舉房東未在限期改善，最重可處50萬元罰鍰、並按次處罰。

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