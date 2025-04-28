傳豐田汽車擬以1.36兆收購豐田自動織機

傳豐田汽車（Toyota）擬收購關鍵供應商豐田自動織機（Toyota Industries）。（示意圖，路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導，日本汽車大廠「豐田汽車（Toyota）」擬以420億美元（約新台幣1.36兆元）收購關鍵零組件供應商「豐田自動織機（Toyota Industries）」。

綜合媒體報導，豐田自動織機是豐田章男的曾祖父豐田佐吉於1926年創立，從生產紡織機起家，後來跨足製鋼、機械與汽車等領域，目前為豐田汽車零件供應商。

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現有知情人士透露，豐田汽車會長豐田章男（Akio Toyoda）擬以420億美元的價格收購豐田自動織機，收購金額較豐田自動織機上週五（25日）的收盤價格（2690日圓）溢價40%。

知情人士還稱，豐田自動織機在收到收購提案後，公司已成立特別委員會並聘請顧問，評估交易的可行性。若上述交易付諸實踐，將是全球規模數一數二的收購案。

對於上述報導，豐田汽車、豐田自動織機均表示，目前尚未做出任何決定。

截至台北時間28日早上11點11分，豐田汽車股價暫報2838日圓，漲幅5.5%。

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