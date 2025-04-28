晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

傳豐田汽車擬以1.36兆收購豐田自動織機

2025/04/28 11:30

傳豐田汽車（Toyota）擬收購關鍵供應商豐田自動織機（Toyota Industries）。（示意圖，路透）傳豐田汽車（Toyota）擬收購關鍵供應商豐田自動織機（Toyota Industries）。（示意圖，路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導，日本汽車大廠「豐田汽車（Toyota）」擬以420億美元（約新台幣1.36兆元）收購關鍵零組件供應商「豐田自動織機（Toyota Industries）」。

綜合媒體報導，豐田自動織機是豐田章男的曾祖父豐田佐吉於1926年創立，從生產紡織機起家，後來跨足製鋼、機械與汽車等領域，目前為豐田汽車零件供應商。

現有知情人士透露，豐田汽車會長豐田章男（Akio Toyoda）擬以420億美元的價格收購豐田自動織機，收購金額較豐田自動織機上週五（25日）的收盤價格（2690日圓）溢價40%。

知情人士還稱，豐田自動織機在收到收購提案後，公司已成立特別委員會並聘請顧問，評估交易的可行性。若上述交易付諸實踐，將是全球規模數一數二的收購案。

對於上述報導，豐田汽車、豐田自動織機均表示，目前尚未做出任何決定。

截至台北時間28日早上11點11分，豐田汽車股價暫報2838日圓，漲幅5.5%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財