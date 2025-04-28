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研調：美關稅驅動AI伺服器備貨潮 助攻台廠出貨

2025/04/28 10:37

DIGITIMES看好鴻海第2季的AI伺服器出貨動能成長。（記者方韋傑攝）DIGITIMES看好鴻海第2季的AI伺服器出貨動能成長。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕美國總統川普的關稅政策牽動全球伺服器部署動能，研調機構DIGITIMES今天表示，2025年首季出貨情形略優於預期，由於下游部分業者憂心後續關稅提升，在第2季進行提前展開備貨，可望助攻緯創（3231）、鴻海（2317）等廠商的營運表現。

DIGITIMES最新產銷報告顯示，2025年第1季全球伺服器出貨季減3.1%，略優於預期，觀察Meta因墨西哥代工廠可能被課稅，加大通用型機種拉貨力道，Google亦積極更新通用型機種平台，不過，品牌商在關稅陰影之下，採購更為保守，白牌伺服器的拉貨動能因此相對欠佳；中系雲端服務產業則受惠於DeepSeek效應激勵首季伺服器出貨成長。

DIGITIMES預估，第2季全球伺服器出貨預期成長1.8%。有鑑於川普持續針對不同國家與產品推出相應的關稅政策，現階段伺服器受到的影響程度雖然比其他產品為低，但仍驅動備貨需求，美系業者中，Google、亞馬遜（Amazon）的通用型機種與自研AI機種，後續出貨皆可望成長，不同雲端業者採購的GB200伺服器也將開始放量。

DIGITIMES提到，在此背景之下，現在可以觀察道美超微（Supermicro）著手因應關稅，較積極展開生產工作，台系代工廠方面，第2季出貨預期以緯創、鴻海表現較佳，緯創因品牌商的通用型、AI伺服器出貨皆將增加而受惠，鴻海則有GB200伺服器放量出貨，作為支撐全年營運的有利因素。

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