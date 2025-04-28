焦點股》廣達：林百里喊話奏效 市場很認同

林百里認為，廣達唯有切入自主研發，而非因應客戶產品而做研發，才不會「一輩子幫人家扛轎子」。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕廣達（2382）董事長林百里上週六（25日）在集團年度家庭日活動公布在手訂單，並未因美國對等關稅產生變化，並提出「總舖師的商業模式」，有信心能夠打破美中貿易戰產生的干擾，相關發言內容成功激勵今日盤中士氣，截至上午9時47分暫報248元，漲幅5.53%，成交量逾1.7萬張。

林百里認為，廣達唯有切入自主研發，而非因應客戶產品而做研發，才不會「一輩子幫人家扛轎子」，現在生成式AI應用滿地開花，運行成本逐年降低，就算後續發展路途仍然漫長，但自己還是充滿信心。旗下的研發據點未來將不見得只設在台灣，而是嘗試走向國際，「這是一定要變，不然永遠一條蟲是變不了蝴蝶」。

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林百里認為，美國對等關稅對於AI伺服器並不會因為設備漲價、AI服務就漲價，就像市場上的烤箱漲價，但店家的餐點不會跟著漲價，是當雞肉漲價時，餐點才會漲價，對於伺服器來說，電費就是雞肉，最直接影響運行成本，整體來看，在AI伺服器長期運作之下，機器設備本身所占的成本並不高。

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