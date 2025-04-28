晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

焦點股》廣達：林百里喊話奏效 市場很認同

2025/04/28 10:04

林百里認為，廣達唯有切入自主研發，而非因應客戶產品而做研發，才不會「一輩子幫人家扛轎子」。（資料照）林百里認為，廣達唯有切入自主研發，而非因應客戶產品而做研發，才不會「一輩子幫人家扛轎子」。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕廣達（2382）董事長林百里上週六（25日）在集團年度家庭日活動公布在手訂單，並未因美國對等關稅產生變化，並提出「總舖師的商業模式」，有信心能夠打破美中貿易戰產生的干擾，相關發言內容成功激勵今日盤中士氣，截至上午9時47分暫報248元，漲幅5.53%，成交量逾1.7萬張。

林百里認為，廣達唯有切入自主研發，而非因應客戶產品而做研發，才不會「一輩子幫人家扛轎子」，現在生成式AI應用滿地開花，運行成本逐年降低，就算後續發展路途仍然漫長，但自己還是充滿信心。旗下的研發據點未來將不見得只設在台灣，而是嘗試走向國際，「這是一定要變，不然永遠一條蟲是變不了蝴蝶」。

林百里認為，美國對等關稅對於AI伺服器並不會因為設備漲價、AI服務就漲價，就像市場上的烤箱漲價，但店家的餐點不會跟著漲價，是當雞肉漲價時，餐點才會漲價，對於伺服器來說，電費就是雞肉，最直接影響運行成本，整體來看，在AI伺服器長期運作之下，機器設備本身所占的成本並不高。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財