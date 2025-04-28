焦點股》建通：銅材產品後市佳 攻上漲停

建通重點佈局的中國新絕緣插頭，有機會在當地內需市場重新洗牌下取得先機。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕端子廠建通（2460）受惠於高雄路竹廠區「特殊新型銅材」產量逐月提升，加上美中貿易戰之下獲得更多海外客戶洽商，銅材產品可望取得更多訂單，股價因此受到市場買盤加持，今日上午9時20分攻上漲停價18.55元，成交量392張，尚有460張漲停委買單尚未成交。

「特殊新型銅材」單月出貨量已穩定達到50噸，年底月產能目標上看200噸，相關製品具備高導電性與優異加工性，廣泛應用於高階電子元件、新能源系統與精密工業領域，由於銅質材料產品平均銷售單價（ASP）較高，旗下越南廠同步致力於強化回收料的熔製產量，在中國金屬原料相對不符成本效益之下，公司銅材產品可望取得更多訂單。

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此外，建通重點佈局的中國新絕緣插頭，有機會在當地內需市場重新洗牌下取得先機，若每戶家庭平均擁有3、4個家電插頭，產生的商機將相當可觀，且建通生產設備亦可做到產品的一體成型，可望節省5%以上的生產成本，除了製程具有優勢，還受到當地官方給予的專利保護，有利於後續搶攻30%市佔率的目標。

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