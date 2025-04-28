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搶在關稅前漲價 中國電商Shein最高調漲377％

2025/04/28 11:00

Shein調漲美國平台產品價格，漲幅最高達377％。（彭博）Shein調漲美國平台產品價格，漲幅最高達377％。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著美國即將對小額包裹課徵關稅，中國電商希音（Shein）率先調漲平台在美國銷售的服飾到廚具等所有產品的價格，最高漲幅達到377％，顯示出貿易戰可能對美國消費者產生衝擊的初步跡象。

《彭博》彙整的數據顯示，Shein平台上大部份商品漲價出現在上週五（25日），其中有幾大產品類別的漲幅明顯高於其他領域。美容與健康類別中，排名前100的產品平均價格漲51％，其中部份產品價格翻倍；家居和廚房用品、玩具平均漲幅超過30％，其中廚房毛巾套組漲幅高達377％；女裝價格則漲約8％。

由於美國政府決定終止對來自中國、香港包裹的「小額豁免」（de minimis），Shein、Temu等電子商務平台的眾多商品面臨120％的關稅。近年來，出口商充分利用這項豁免政策，允許價值低於800美元（約新台幣2.6萬元）的商品，在免關稅的情況下進入美國。

Shein的漲價反映出中國零售商正試圖將額外的成本轉嫁給美國消費者，而早在今年2月，為了躲避川普的關稅政策，Shein就向部份供應商提供了在越南建立生產能力的誘因。

《彭博》數據顯示，由於美國消費者在關稅引發的價格上漲之前，就開始囤積從美妝刷具到家用電器等各種商品，Shein和Temu的銷售額在3月和4月初出現反彈。這2家公司在本（4）月稍早宣佈將調漲美國市場的價格。

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