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全球財長華盛頓「空手而歸」！IMF會議曝3大經濟危機信號

2025/04/28 09:50

在剛於華盛頓落幕的IMF世界銀行春季會議上，曝露3大經濟危機信號（美聯社）在剛於華盛頓落幕的IMF世界銀行春季會議上，曝露3大經濟危機信號（美聯社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在剛於華盛頓落幕的IMF世界銀行春季會議上，雖然全球財政領袖們皆帶著如何化解川普關稅攻勢而去，但最終不僅空手而歸，還帶著更多疑問離開，此場會議曝露全球經濟的3大支柱貿易體系、債務可持續性和美元信用，正同時遭遇前所未有的壓力測試。

據路孚特（Refinitiv），來自全球的財政領袖們帶著同樣迫切的疑問奔赴華盛頓，如何化解川普政府的關稅攻勢？這場貿易風暴將把世界經濟帶向何方？然而經過1週密集磋商，答案依然迷霧重重。

報導指出，各國代表發現，美國政府對受關稅影響國家提出的要求仍存在根本性矛盾，儘管川普政府宣稱收到18份書面建議，但波蘭財長直言"這根本不是談判，只是經濟問題的討論"。

日韓兩國雖進行了最實質性會談，卻僅獲得"富有成效"的模糊評價，匯率政策更成為懸在頭頂的達摩克利斯之劍。

在全球財長對於全球貿易戰，引發的經濟衰退感到憂心忡忡之際，雖然IMF僅下調多國增長預期，卻未預測衰退，但路透獲取的獨家信息顯示，多國財政官員私下評估衰退幾率已突破37%。世界銀行首席經濟學家吉爾更警告，新興市場債務危機與貿易投資雙降正在形成"完美風暴"。

前IMF顧問Lipsky進一步指出，美國國債遭拋售暴露深層危機，就是全球對美元體系的信任正在崩塌。儘管美國財長貝森特表態支持國際金融機構，但其要求停止對中國貸款等主張，反而加劇了各方對"美國優先"政策的憂慮。

另非營利組織Jubilee USA揭露，債務危機討論已被關稅議題邊緣化機構定位，IMF和世行正面臨"使命偏離"質疑，氣候性別議題與核心經濟職能形成衝突。

報導指出，當各國財長帶著更多疑問離開華盛頓時，1個殘酷現實已然清晰：全球經濟的3大支柱貿易體系、債務可持續性和美元信用，正同時遭遇前所未有的壓力測試。

正如與會專家所言，所有人都在擔心情況會變得更糟，這場會議留下的最大訊息，或許是讓世界提前聽到了危機逼近的腳步聲。

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