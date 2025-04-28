李嘉誠賣巴拿馬等港口 北京放話交易逃不過反壟斷審查

長和集團出售旗下80％港口業務，北京表示，交易各方不應試圖逃避反壟斷審查。（法新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國最高市場監管機構週日（27日）表示，目前正密切關注長江和記實業計劃將大部份港口業務出售給貝萊德（BlackRock）牽頭的財團，並強調，交易各方不應試圖逃避反壟斷審查。

《路透》報導，香港首富李嘉誠旗下的長和集團掌握巴拿馬運河具有重要戰略意義的兩座港口，在美中貿易緊張局勢加劇的背景下，長和集團賣港口的交易變得高度政治化。中國國家市場監督管理總局聲明表示，北京高度關注相關交易，將依法進行審查，交易各方不得採取任何方式規避審查，未獲批准前，不得實施集中，否則將承擔法律責任。

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這項聲明是針對《華爾街日報》本（4）月一篇文章的回應。當時的報導引述知情人士的話表示，參與收購的地中海航運（MSC）已就推進交易大部份內容進行了討論，同時解決了有關巴拿馬兩座港口的爭端。

報導指出，這項交易由2個具有不同所有權結構的部份組成，一部份負責巴拿馬港口，另一部份則負責其他所有港口業務。

李嘉誠旗下的長和集團上（3）月宣佈，將出售80％的港口業務，涵蓋23個國家，一共43個港口，其中也包括近期備受矚目的巴拿馬港口，中國官媒批評，長和集團港口出售計劃是背叛中國利益。

美國總統川普（Donald Trump）多次表明，他希望收回巴拿馬運河，並在交易達成後，大讚這項協議。川普週六（26日）也提到，美國軍艦、商船應該被允許免費通過巴拿馬運河和蘇伊士運河。

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