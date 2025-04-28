川普自爆習近平來電已達成關稅協議？貝森特給答案了

美國財政部長貝森特週日受訪時卻表示，他不知道川普是否與習近平通話，也不清楚雙方是否正在進行貿易談判。（法新社）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在美中對於貿易談判各說各話後，美國總統川普繼接受時代雜誌專訪表示，中國國家主席習近平已致電給他，且美國政府正與中國磋商，以達成關稅協議後，不過，美國財政部長貝森特週日受訪時卻表示，他不知道川普是否與習近平通話，也不清楚雙方是否正在進行貿易談判。

貝森特的言論是在川普上週宣稱其政府正與中國進行貿易談判後發表的，而北京方面否認了這一說法。

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外媒報導，在接受ABC新聞《本週》節目採訪時，貝森特表示美國和中國官員上週在華盛頓舉行的國際貨幣基金組織會議期間曾進行交談，他也與中方對應官員有所互動。

貝森特說，「我與中方對應官員有過互動，但更多是關於傳統議題，如金融穩定性、全球經濟預警信號等方面」，「我不知川朗普總統是否已與習近平主席通話。」

不過，被問及為何中國官員否認美中貿易談判已經進行時，貝森特表示，中方「面對的是不同的受眾」。

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