AI增長放緩論十分可笑！大摩：輝達GPU供不應求 目標價160美元

大摩表示，輝達GPU仍供不應求，重申增持評等，目標價160美元。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美股因宏觀風險大幅回調，而AI巨頭輝達也因市場擔憂人工智慧熱潮是否已達高峰出現暴跌，不過，大摩表示，受益於大型語言模式對推理晶片的龐大需求，輝達面臨GPU供不應求局面，重申增持評等，不過，目標價因出口限制和供應緊張等因素，微調至160美元。

外媒報導，華爾街一直在懷疑人工智慧熱潮是否已經過了階段性的頂峰，擔憂科技巨頭在人工智慧上的巨額支出將被削減，從而限制了人工智慧業務市值繼續上漲。

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然而，摩根士丹利在近期1份報告中強調，業界對人工智慧晶片的需求依舊十分巨大，且正在推動一波強勁的增長，當前一些投資者認為市場已經進入晶片消化和整固階段的想法十分可笑。

小摩分析師Moore表示，OpenAI執行長奧特曼和Alphabet執行長皮查伊的最新言論都表明，人工智慧公司仍無法獲得足夠的GPU晶片。

他補充稱，當華爾街被人工智慧增長停滯的言論影響了判斷時，矽谷的注意力卻轉向了截然相反的方向，今年年初以來，人工智慧token處理量增長了5倍之多，這給整個生態系統帶來了巨大的壓力，並推動投資激增。

小摩指出，人工智慧在今年遭遇了一些挫折，既與貿易環境的動盪有關，又與年初DeepSeek所引發的低晶片需求可能性有關。不少投資者在看到高效的DeepSeek後懷疑，雲端超大規模的人工智慧模型可能需要的AI晶片比預期更少。

這一懷疑也推動輝達在今年迎來拋售，今年來股價已經暴跌17%，其他與人工智慧密切相關的科技巨頭也在今年集體下跌。

Moore指出，輝達的新款晶片Blackwell在去年10月幾乎沒有收入，但在1季度就暴增至110億美元，2季度甚至可能遠超300億美元，且這種大幅增長預計不會在短期內放緩。

因此重申輝達的「增持」評等，並將股價目標價設定在160美元，較目前有44%的上漲空間，小摩還上調了輝達在2026年的收入和每股盈餘預期，強調輝達仍是人工智慧熱潮中首選的投資方向。

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