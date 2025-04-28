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歷史轉折點到了！美銀：6訊號浮現「逢高賣美股、逢低買黃金」

2025/04/28 11:29

歷史轉折點到了！美銀表示，6訊號顯示，是時候「逢高賣美股、逢低買黃金」。（法新社）歷史轉折點到了！美銀表示，6訊號顯示，是時候「逢高賣美股、逢低買黃金」。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著「美國例外論」轉變為「美國否定論」，美銀表示，美股賣出信號已由債券（Bonds）、民眾基礎（Base）和億萬富翁（Billionaires）3B所觸發，在資金正從美國市場流向新興市場和歐洲，建議投資人應逢高賣出美股，並將資金轉向黃金，美銀指出，在美元持續貶值預期、市場不確定性加劇、避險需求增加3大利多激勵，堅定看好黃金。

外媒報導，美銀全球策略師Michael Hartnett在近日發佈的研究報告指出，年初至今，金融資產表現顯示出明確趨勢：黃金領漲26.2%，債券表現良好，如政府債券漲5.6%，投資等級債券漲3.9%，但美股卻跌3.3%，而美元更貶8.5%。

從近期資金流向顯現，市場正處於歷史性轉折點，所有地區股票市場均錄得流入，如歐洲34億美元（約新台幣1105億元），新興市場10億美元（約新台幣325億元），日本10億美元，唯獨美國股票錄得8億美元（約新台幣260億元）流出，而黃金也流入33億美元（約新台幣1072.5億元）。

當前趨勢表明，華爾街資產正在重新平衡，美銀的數據顯示，美國家庭股票財富今年已縮水約6兆美元（約新台幣195兆元），美國私人部門金融資產與GDP的比率從6倍多下降到5.4倍。

Hartnett認為，這項變革標誌著前所未有低利率、超30兆美元（約新台幣1040兆）全球政策刺激、9%的美國政府赤字和AI繁榮的時代，正走向尾聲。

他進一步指出，造成美股賣出的主要因素，是由3個B所觸發，分別是債券，美國公債殖利率實現自2009年5月以來最快的50個基點上升；民眾基礎，川普支持率從53%下降到46%，最後1個B是億萬富翁，今年來科技巨頭市值蒸發超過5兆美元（約新台幣162.5兆），他認為，要扭轉美股賣出反彈趨勢，市場需要3個因素，即降息、川普關稅政策緩解，與美國消費者支出維持韌性。

Hartnett進一步指出，當下美元資產持續貶值是最清楚的投資主題，黃金價格飆升正是這一趨勢的明顯訊號，他指出，美元貶值趨勢將有利於大宗商品、新興市場和國際資產。

在此情況下，Hartnett建議，投資人應該在美股市場反彈時逢高賣出，而不是盲目追漲，並做多債券、黃金，尤其是黃金，在美元持續貶值預期、市場不確定性加劇、避險需求增加3大利多激勵，堅定看好黃金。

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