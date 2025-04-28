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中國對金價影響力被低估！高盛：「這類龐大」資金才剛進場

2025/04/28 08:04

中國對金價影響力被低估！高盛表示，保險才剛開始入局黃金市場。（彭博）中國對金價影響力被低估！高盛表示，保險才剛開始入局黃金市場。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國對金價的影響力被低估，高盛表示，數據顯示，22日黃金金價及每盎司3500美元時，僅3家中國經紀商就合計交易了約21.2萬手CME等量合約，相比之下，CME今年至今的平均日交易量約為24萬手，儘管交易量驚人，這些機構的持倉卻沒有顯著變化，表明這主要是短期算法交易行為。高盛交易員暗示，這可能是擁有龐大資金的保險入局黃金市場早期訊號，投資者應密切關注這一趨勢的發展。

外媒報導，高盛FICC交易員Adam Gillard最新報告指出，上期所的中國商品交易顧問（CTA）對芝商所（CME）金價的影響程度被嚴重低估。

Gillard指出，這類短期演算法交易活動在中國交易日期間，也是它們最活躍的時段，對價格產生了「不成比例」的影響，原因是這一時段離岸市場流動性較低。

根據公開消息，SHFE交易量與CME交易量的比率已創下歷史新高，這進一步證明了中國資金流通過SHFE/CME套利再平衡及隨後的中國境外CTA影響，對離岸金價產生了巨大的影響。

Gillard強調，黃金是一種流量商品，因為它沒有平衡點，不像石油或銅。對金價而言，重要的是西方世界的提取量，來自央行、中國進口不包括中國人民銀行以及隨後的投資者購買等。

值得關注的是，上海黃金交易所（SGE）的實體黃金成交量已達十年高點，更反常的是，儘管金價處於歷史最高水平，實體黃金溢價仍然為正，這與通常情況下中國買家對價格敏感的特性相悖。

高盛交易員暗示，這可能是保險入局黃金市場的早期訊號，投資者應密切關注這一趨勢的發展。

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