阿拉斯加液化天然氣開發 可能由台日韓攜手

日媒27日披露，美國阿拉斯加州的液化天然氣（LNG）開發計畫或將由台日韓攜手。圖為液化天然氣載運船。（路透）

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國阿拉斯加州液化天然氣（LNG）開發，計劃通過全長約1300公里的管線，將北極圈開採的天然氣輸送至液化設施，目前預期2030年將年產2000萬噸。日媒《共同社》27日披露，該計畫或將由台日韓攜手，希望以此作為交換，讓川普降低對等關稅。

據《日經》25日報導，日本在與美國的關稅談判中，參與阿拉斯加LNG開發成為重點討論事項之一。川普政府呼籲日本、南韓、台灣加入，台灣因為想與美國合作對抗中國持正面態度，日韓則還在觀望，尤其是韓國，因為對該開發計畫是否能獲利存疑。據了解，該項目總投資額超過6兆日圓（約新台幣1.36兆），盈利前景堪憂。

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不過《共同社》27日披露，針對阿拉斯加LNG開發計劃，26日出現由日本、南韓和台灣共同探討合作框架和項目能否盈利的方案，川普政府期待台日韓挹注投資，三國也有意展現出積極態度，增加關稅談判籌碼。據外交人士透露，上述方案是南韓政府24日在美韓關稅談判中提出，表示應掌握阿拉斯加LNG開發價值，並進一步提議「需要與日本、台灣、越南等主要需求方建立協商機制」。

《共同社》指出，美國總統川普3月在國會演講時宣稱，日韓對阿拉斯加LNG開發計劃寄予厚望。美國財政部長貝森特也在本月接受美媒訪問時聲稱，日本、韓國和台灣可能將投入大量資金，這或許會成為降低關稅的交換條件。

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