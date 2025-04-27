老鷹全身綁繃帶還掉一地毛！經濟學人最新封面猛虧川普

美國總統川普上任以來推行諸多政策，引發爭議，也讓金融市場陷入動盪。（美聯社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《經濟學人》指出，川普第二任期的頭 100 天是本世紀歷任總統中影響最為深遠的，他正在領導一項革命性計劃，旨在重塑美國的經濟、官僚機構、文化和外交政策，甚至美國本身的理念，無論最終是否成功，目前已對美國造成持久的傷害。

報導稱，川普是一位革命家，其所倡導的MAGA（讓美國再次偉大）有其方法和理論。其方法是透過一系列行政命令來扭曲或違反法律。理論則是一種不受約束的行政權力理論，這已經破壞了真正使美國變得偉大的東西：具有足夠大的國家利益觀，可以承擔支付非洲愛滋病藥物的費用；認為獨立機構有其自身的價值；相信你的政治對手可以是愛國者；以及對美元的信心。

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報導認為，如果這場革命得不到遏制，它可能會導致威權主義。另一種更有可能的情況，即前 100 天的極端主義激起強大的抵抗力量，其中一股力量是債券市場和股票市場的投資者。儘管他們對川普的當選普遍充滿熱情，卻也是川普的對手，這並非出於政治信念，而是因為他們與現實打交道。他們對經濟被關稅毒害的擔憂是正確的，不受控制的預算赤字和無能的政策，可能導致美元崩盤。

經濟學人最新封面以一隻受傷老鷹，描繪川普政策已對美國造成傷害。（圖取自經濟學人X帳號）

面對市場困境，川普在過去一個月做出2次讓步，第一次是徵收對等關稅，近期是解僱Fed主席鮑爾（Jerome Powell）。

報導直言，若經濟表現不佳，另一個阻力來源可能是選民，包括共和黨人。儘管川普成功壓制非法移民，但他的全國支持率已經比其他任何總統下降得更快，打破他自己在第一任期內惹惱美國人的紀錄。

報導說，大多數美國人不希望發生革命，許多人喜歡將製造業帶回美國國內的聲音，但只有四分之一的人表示他們會在這些新工廠工作。他們喜歡公平貿易的理念，但不希望出現混亂。沒有人熱衷於通貨膨脹。川普和其他總統一樣，可能會把以微弱優勢贏得大選視為邀請他在Mount Rushmore（俗稱美國總統公園）擺個姿勢，但這並不意味著他有權通過命令進行統治，關閉國會設立的機構，暫停人身保護令或奪取格陵蘭島。

最終，糟糕的民調將影響民選官員。美國是一個聯邦制，它太大了，有太多相互競爭的權力中心，國會也可能成為川普需要面對的問題。最後一個抵抗的來源是法院，最高法院已經對一名男子被錯誤驅逐到薩爾瓦多的案件做出了 9比0 的裁決，最高法院令協助其返美。

接下來，川普政府可能還會輸掉以下案件：關稅、總統在沒有國會支持的情況下解僱官員和關閉機構的能力，以及川普引用《外國敵人法》（Alien Enemies Act）等，如果發生這種情況，他的行政權力理論將不可信。

報導總結，即使對 MAGA 革命最樂觀的解讀，川普也已經對美國的制度、聯盟和道德地位造成持久的傷害。如果他受到投資者、選民或法院的阻撓，就有可能以更猛烈的手段抨擊機構。他可能會利用新政治化的司法部來迫害他的對手，並煽動恐懼和衝突，從而獲得運作的許可。在國外，他可能會在格陵蘭島或巴拿馬等地造成破壞聯盟的挑釁，如今，美國已經無法回到 100 天前的樣子了。

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