韓媒：南韓2半導體專家投靠 成為北京突破美國制裁關鍵

韓媒報導，南韓2位半導體領域數一數二的專家近日被中國的大學聘用。（歐新社資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國為了確保在尖端技術領域的領先地位，已對中國實施一系列半導體出口管制措施，中國為了突破美國的制裁，除了竊取技術，還用高薪和優渥福利挖角外國頂尖人才。韓媒報導，南韓2位半導體領域數一數二的專家近日被中國的大學聘用，這2位專家在半導體、電池和量子等尖端技術基礎研究領域擁有極高學術權威，在與美國激烈爭奪高科技主導權的背景下，中國透過引進南韓頂尖人才，加速研發進程，而南韓對此束手無策。

南韓《中央日報》報導，全球知名奈米碳管（CNT）專家，在新一代半導體與電池技術領域備受矚目的成均館大學客座教授李永熙，近日已受聘於中國湖北工業大學，目前正任職於該校的半導體與量子研究所。李永熙曾擔任南韓基礎科學研究院（IBS）奈米結構物理研究團團長，從大學退休後，因未能在南韓找到穩定的研究職位，最終選擇前往中國發展。

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理論物理學家、前南韓高等科學研究院（KAIST）副院長李淇明，也在去年退休後前往中國北京雁棲湖應用數學研究院（BIMSA）任教。李永熙與李淇明教授分別於2005年與2006年獲南韓教育部與韓國研究財團（NRF）評選為「國家學者」，在基礎科研領域具有崇高地位。然而，2人退休後均未能在南韓找到合適職位。相較之下，中國各省高校正積極再運用全球理工科頂尖學者，加速推動「研發強國」策略。

自2012年起，李永熙教授擔任南韓IBS奈米結構物理研究團團長，帶領團隊在奈米碳管、石墨烯、水分解催化劑、二維結構半導體等領域取得許多研究成果。自2018年以來，李永熙持續入選全球論文被引用頻次前1%的頂尖學者行列。

但隨著李永熙於2023年底正式退休，研究團隊也隨之解散。根據IBS內部規定，研究團團長須為「國內高校的專職教授」，一旦團長離職，研究團也將自動終止。該研究團約20名研究人員隨後分散至海內外大學及研究機構。李永熙之後以非專職教授身分繼續在成均館大學擔任客座教授，但合約也將在今年8月到期。李永熙曾向南韓科學技術情報通訊部提交研究企劃案，試圖在南韓繼續從事科學研究工作，但最終未能實現。

位於武漢市的湖北工業大學在引進李永熙後，成立了低維度量子材料（LQM）研究所。該校以「全球頂尖學者李永熙教授的團隊、先進的研究設備、年薪26萬人民幣（新台幣116萬元），並提供額外的居住與創業資金」為條件招募研究人員。研究領域包括二維半導體和太陽能電池等。

中國的研發崛起已經對全球第一的南韓記憶體技術構成了威脅。中國官媒今年3月報導「長江存儲（YMTC）的NAND快閃記憶體封裝專利被三星電子使用」的消息，引發了廣泛關注。然而，南韓產業界和學術界表示，這並不令人驚訝。SK海力士的相關人士表示，長江存儲是記憶體晶片行業中最早將封裝技術應用於量產的公司，因為他們有大量博士級員工，所以研發速度非常驚人。

報導指出，近日南韓理工科學者們聚在一起時，討論的熱門話題是「來自中國的邀請」。電機電子、材料、設計等專業的教授，特別是擁有半導體相關專利的教授很多都收到了來自中國大學的邀約。

首爾一所工科大學的教授在受訪時表示：「就像旅行社的套餐一樣，『某某大學年薪和研究經費多少，如果帶著整個實驗室過去，條件是多少』，這些條件讓我非常驚訝。」他還表示：「我正在執行國家級專案計畫，因此沒有繼續與他們交談，但他們提供的極具吸引力的研究環境，讓我產生了興趣。」

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