123萬鉑金包4萬有找？關稅戰後中國網路賣假貨猖獗

TikTok最近出現許多影片，宣稱低價供應多家精品名牌產品，呼籲美國人直接向中國工廠購買。（截圖取自TikTok）

〔編譯魏國金／台北報導〕紐約時報報導，美國145％的高關稅導致中國製造商大量流失訂單，並引發他們湧向TikTok等社群媒體，以短影片吸引美國消費者，低廉的名牌產品確實讓不少美國人買單，但相關產品多數為仿冒品，而中國政府似乎默許此行銷手法。

報導說，這些影片的宣傳賣點是，人們可以買到與Lululemon、愛馬仕與勃肯等品牌如出一轍的緊身褲與手提包，但價格只有一小部份。他們宣稱，這些產品與名牌商品是在相同的工廠生產的，但這樣的說法通常造假。

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美國網紅紛紛接受這些影片，甚至為中國社群平台合作代言，進而推升了敦煌網、淘寶等中國購物應用程式在美國的下載量。上週敦煌網在蘋果與Google應用商店的下載量已進入前10大行列。

至於Tiktok，網路分析公司Graphika指出，在4月13日開始的一週，該平台呼籲用戶直接從中國工廠採購產品的影片遽增近250％。戰略與國際研究中心（CSIS）主管技術領域的伯爾（Matt Pearl）說，中國政府可能允許這些影片廣泛流傳。

中國賣家聲稱，他們是Lululemon、愛馬仕等品牌製造商，然而Forrester零售分析師柯達利（Sucharita Kodali）認為，他們兜售的產品不太可能是正品，因為生產這些名牌產品的工廠往往須簽署嚴格的保密協議，這些廠商不太可能為了直銷少量商品而破壞與名牌公司的長期合作關係。

在一段最受歡迎的TikTok影片中，一名男子拿著一個聲稱是愛馬仕的鉑金包說，製造成本不到1400美元（4.56萬台幣），但法國愛馬仕公司的定價高達3.8萬美元（123.7萬台幣），只因它是名牌包，他說，他用相同的皮革與五金配件複製這款提包，但沒有品牌標識，售價1000美元（3.26萬台幣）。

中國賣家表示，他們是在銷售下滑時開始發布相關影片，健身器材製造業者余秋樂（音譯）說，關稅導致一大批訂單被取消後，為了找到更多客戶，他從3月中旬開始在TikTok發表行銷影片。

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