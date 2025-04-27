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誰炸的？伊朗商港大爆炸半數運力被毀

2025/04/27 22:07

伊朗希德拉賈伊港（Shahid Rajaee）發生大爆炸。（法新社）伊朗希德拉賈伊港（Shahid Rajaee）發生大爆炸。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕伊朗最大商港-希德拉賈伊港（Shahid Rajaee）26日上午發生大爆炸，已造成至少28人喪生、上千人受傷，傳出是中國運來的飛彈燃料成分過氯酸銨（ammonium perchlorate）釀禍。這座港口對伊朗相當重要，佔伊朗海上貨物運輸總量的一半以上，並佔伊朗 1300 億美元（約台幣4.2兆）對外貿易總額的 290 億美元（約台幣9425億）。

伊朗媒體指出，根據伊朗港務局的數據，在希德拉賈伊港發生重大爆炸後，伊朗57%的港口運力仍處於停運狀態。這座港口對伊朗相當重要，處理了伊朗約 85% 的貨櫃貨物和 52% 的石油產品貿易。

最近一個伊朗會計年度（2024 年 3 月至 2025 年 3 月），該港口處理超過 8100 萬噸貨物，佔伊朗海上貨物運輸總量的一半以上，並佔伊朗 1300 億美元對外貿易總額的 290 億美元。

粗略估計，港口停止作業一天，可能導致約22.1萬噸各類貨物停運，其中包括6.1萬噸貨櫃貨物和7.5萬噸石油產品。

目前爆炸原因仍在調查中，海事安保公司Ambrey透露，希德拉賈伊港今年3月接收了一批可用來製造飛彈燃料的化學品，亦即2艘中國船隻所載送的過氯酸銨，用來補充伊朗襲擊以色列所消耗的飛彈庫存。

根據《maritime-executive》披露，受美國制裁的伊朗伊斯蘭共和國航運公司（IRISL）旗下的「Jairan」號，於 3 月底向該港口運送了一批高氯酸鈉，此前「MV Golbon」號於 2 月也向該港口運送了一批類似的貨物。

目前尚不清楚伊朗為何不將這些化學物質從港口運走，尤其是在 2020 年貝魯特港口爆炸後。

由於2020年，以色列對該港口進行網路攻擊。在此之前，以色列曾表示挫敗了一起針對其水利基礎設施的網路攻擊，並將其歸咎於伊朗。至於此次爆炸是否與以色列有關？根據《以色列時報》引述希伯來媒體週六報導稱，一名以色列官員強調，以色列沒有參與這起港口爆炸案。

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