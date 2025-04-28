報稅季將起跑 避雷10大常見申報錯誤

報稅季即將起跑，今年報稅期限為5月1日至6月30日。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕報稅季即將起跑，今年報稅期間延長1個月，為5月1日至6月30日。財政部高雄國稅局整理常見申報錯誤態樣，供民眾參考，提醒申報時多加注意，避免因一時疏忽遭補稅處罰。

1. 免稅額：列報課稅年度前已死亡親屬、配偶免稅額；列報未同居一家、無實際扶養事實的其他親屬；列報已成年未在學、服役、待業或在補習有謀生能力的子女或兄弟姊妹；列報課稅年度尚未結婚的配偶免稅額等。

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2.分居夫妻未符合「與配偶分居得各自辦理綜所稅結算申報及計算稅額認定標準」，各自單獨申報所得稅時，未填寫配偶姓名及身分證統一編號，且未勾選「不符合上開規定，而無法合併申報者」欄位，分居者不包含因工作因素分隔兩地或戶籍不同等情形。

3.所得額：漏報非屬查調範圍所得（如海外所得、中國地區來源所得及私人借貸利息所得等）；列報受扶養親屬的所得；列報執行業務所得或其他所得，已依帳載金額扣除成本費用，再以部頒標準費用率重複扣除。

4.醫藥及生育費：列報非公立醫院、全民健保特約醫療院所，或經財政部認定其會計紀錄完備正確的醫院出具的醫療費收據；列報非屬醫療性質（例如醫美整形及看護費等）支出；列報受有保險理賠部分的醫藥及生育費等。

5.購屋借款利息：本人、配偶或受扶養親屬在該地址未辦竣戶籍登記，或有出租、供營業或供執行業務使用情形；列報「修繕貸款」或「消費性貸款」名義的房貸利息支出等。

6.捐贈：申報捐贈扣除額時，列報入會費、光明燈、安太歲及法會支出等有對價關係的費用；列報未依法登記或立案寺廟的捐贈單據。

7.長照：申報長照扣除額時，以一般診斷證明書，取代病症暨失能診斷證明書或提供非課稅年度取得的病症暨失能診斷證明書。

8.教育學費：列報子女就讀國內、外未經教育部認可學校（如國外語言學校）的教育學費；列報本人、配偶或受扶養兄弟姊妹的教育學費特別扣除額。

9.保險費：列報「非直系」受扶養親屬的保險費；或申報全民健康保險以外的保險費，超過每一個被保險人每年2.4萬元的限額。

10.未申報成功：採網路申報，以申報系統產出「稅額估算表」或「檢核用計算表」確認申報內容及計算稅額，未執行「申報資料上傳」步驟。

高雄國稅局說明，民眾報稅後，應詳加檢視申報內容是否正確，若發現錯誤，採用網路申報者，修正申報內容後，於申報期限內重新上傳即可；採人工或二維申報者，須重新填寫1份正確的申報書辦理更正。如果逾申報期限才發現錯誤，則無論採取何種申報方式，均應向戶籍所在地國稅局以書面辦理更正申報。

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