55歲銀行員「繼承1億日圓遺產」爽退休！5年後悲劇收場

日本一名55歲男子在獲得1億日圓遺產後，選擇提前退休，短短5年內，一家人從天堂跌回現實。（示意圖，法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕如果你意外得到一大筆錢，你會怎麼做？日本一名55歲男子在獲得1億日圓（約新台幣2171萬元）遺產後，選擇提前退休、盡情享受人生。不料短短5年內，他的積蓄便大幅減少，讓一家人從天堂跌回現實。

日媒《THE GOLD ONLINE》，日本東京一名55歲男子田代浩二（化名）在當地一家銀行工作了30多年，他和妻子以及上大學的女兒同住，年收入約800萬日圓（約新台幣174萬元），房貸已經繳清，平時過著節儉的生活。

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他的人生轉捩點來自繼承父親的遺產，田代的哥哥繼承了父親的不動產等資產，田代則獲得相當於哥哥繼承份額的現金，扣除遺產稅後，手上仍留下約1億日圓。

獲得巨額遺產後，田代失去對工作的熱情。原本支撐他工作的原因是讓女兒順利自立，如今金錢不再是問題，他便毅然決定提前退休，儘管上司挽留，仍毫不猶豫離開職場。

退休後，他沉浸於打高爾夫、旅遊等興趣，過著自由自在的生活。他透露，看到健康的父親驟逝，讓他決定要盡情享受人生。於是他頻繁出國旅行，在國內也選擇住高檔飯店，女兒的大學畢業旅行費用也全額由他負擔。幾年後，他驚覺存款的減少遠超預期，才第一次真正面對現實。

許多人認為「有1億日圓就能過上無憂生活」，但田代的例子顯示，實情並非如此。他在55歲退休後，還需要支付女兒的教育費。直到65歲開始領取年金的10年裡，全靠儲蓄生活。即使是簡單計算，每月生活費30萬日圓（約新台幣6.5萬元），一年就是360萬日圓（約新台幣78萬元），10年下來就會耗掉3600萬日圓（約新台幣782萬元）。加上旅行和興趣開支，短短五年就花掉了近5000萬日圓（約新台幣1086萬元）。

此外，田代退休後，原本公司負擔的健康保險都需要自己承擔，再加上日本國民健康保險的保費，是根據前一年的所得計算，剛退休時保費可能會很高。特別是在退休的下一年度，這種影響會更明顯。田代因為過去在銀行工作，他自信對金融知識瞭若指掌，因此他依照證券公司的建議投資，卻因市場波動而虧損數百萬日圓。「1億日圓的安全感」讓他的金錢觀失衡，花錢毫無節制。

報導指出，田代後悔表示，「如果當初能有計畫使用那筆錢，現在就不用為老後生活擔心了」。過了5年奢侈生活後，他和家人必須再次錙銖必較，60歲的他也打算開始找工作。

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