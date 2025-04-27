晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

55歲銀行員「繼承1億日圓遺產」爽退休！5年後悲劇收場

2025/04/27 20:34

日本一名55歲男子在獲得1億日圓遺產後，選擇提前退休，短短5年內，一家人從天堂跌回現實。（示意圖，法新社）日本一名55歲男子在獲得1億日圓遺產後，選擇提前退休，短短5年內，一家人從天堂跌回現實。（示意圖，法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕如果你意外得到一大筆錢，你會怎麼做？日本一名55歲男子在獲得1億日圓（約新台幣2171萬元）遺產後，選擇提前退休、盡情享受人生。不料短短5年內，他的積蓄便大幅減少，讓一家人從天堂跌回現實。

日媒《THE GOLD ONLINE》，日本東京一名55歲男子田代浩二（化名）在當地一家銀行工作了30多年，他和妻子以及上大學的女兒同住，年收入約800萬日圓（約新台幣174萬元），房貸已經繳清，平時過著節儉的生活。

他的人生轉捩點來自繼承父親的遺產，田代的哥哥繼承了父親的不動產等資產，田代則獲得相當於哥哥繼承份額的現金，扣除遺產稅後，手上仍留下約1億日圓。

獲得巨額遺產後，田代失去對工作的熱情。原本支撐他工作的原因是讓女兒順利自立，如今金錢不再是問題，他便毅然決定提前退休，儘管上司挽留，仍毫不猶豫離開職場。

退休後，他沉浸於打高爾夫、旅遊等興趣，過著自由自在的生活。他透露，看到健康的父親驟逝，讓他決定要盡情享受人生。於是他頻繁出國旅行，在國內也選擇住高檔飯店，女兒的大學畢業旅行費用也全額由他負擔。幾年後，他驚覺存款的減少遠超預期，才第一次真正面對現實。

許多人認為「有1億日圓就能過上無憂生活」，但田代的例子顯示，實情並非如此。他在55歲退休後，還需要支付女兒的教育費。直到65歲開始領取年金的10年裡，全靠儲蓄生活。即使是簡單計算，每月生活費30萬日圓（約新台幣6.5萬元），一年就是360萬日圓（約新台幣78萬元），10年下來就會耗掉3600萬日圓（約新台幣782萬元）。加上旅行和興趣開支，短短五年就花掉了近5000萬日圓（約新台幣1086萬元）。

此外，田代退休後，原本公司負擔的健康保險都需要自己承擔，再加上日本國民健康保險的保費，是根據前一年的所得計算，剛退休時保費可能會很高。特別是在退休的下一年度，這種影響會更明顯。田代因為過去在銀行工作，他自信對金融知識瞭若指掌，因此他依照證券公司的建議投資，卻因市場波動而虧損數百萬日圓。「1億日圓的安全感」讓他的金錢觀失衡，花錢毫無節制。

報導指出，田代後悔表示，「如果當初能有計畫使用那筆錢，現在就不用為老後生活擔心了」。過了5年奢侈生活後，他和家人必須再次錙銖必較，60歲的他也打算開始找工作。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財