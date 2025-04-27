跳樓價籌錢？中國賤賣方艙設備 全新折疊椅只要62元

中國耗巨資興建的方艙醫院，地方政府正在賤價出售相關設備。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國在疫情期間曾在各地耗費鉅資興建「方艙醫院」，如今遭廢棄的方艙醫院設備正被各地方政府賤價出售。中媒披露，廣州南沙健康驛站項目（南沙方艙醫院）開始分批處置，一把折疊椅只賣14元人民幣（約台幣62元），吸引不少人前來掃貨。中國網友留言嘲諷：「看得出實在沒錢了..」、「怪不得現在各個地方政府嚴重缺錢，原來都花在這個上面了」。

《財新》報導，廣州南沙方艙醫院原本是廣東最大規模的防疫隔離人員臨時安置場所，佔地面積和建築面積分別約81萬平方公尺、54.7萬平方公尺；項目規劃建設超2萬個房間，累計提供8萬多個隔離床位。2022年11月14日動工，至11月25日凌晨全部完成並交付使用，沒想到同年12月7日解封，該計畫空置至今。

請繼續往下閱讀...

目前南沙方艙醫院已開始分批處置相關設備，貨櫃屋與配套設施分拆出售，吸引不少市民與小商家前來選購，貨櫃空箱售價為每個3000元人民幣（以下同，約台幣1.3萬），6公升電熱水器每個300元（約台幣1340元），不銹鋼折疊晾衣架40元（約台幣179元），一把折疊椅更只賣14元。

銷售人員說，「這些設備基本上沒用過，都是當年按標準統一配備的，現在便宜賣，很划算」。買賣雙方當場錢貨兩清，買家多為附近做小生意的居民，也有市民專程趕來「淘寶」。

同為方艙醫院項目，位於東莞石排鎮的東莞生態園健康中心也在4月初開始處置。經過四次流拍之後，東莞生態園區健康中心資產處置被拆分為板房資產、機器設備和電纜資產三個項目進行拍賣。

廣東省公共資源交易平台顯示，電纜資產的起拍價為432.7萬元（約台幣1934萬），3月3日，廣東省永聖再生資源回收有限公司最終以592.7萬元（約台幣2649萬）競標成功。板房資產和機器設備資產均顯示流拍。

網友紛紛留言開罵：「怪不得現在各個地方政府嚴重缺錢，原來是都花在這個上面了」、「看得出是實在沒錢了，一點小錢都捨不得，憋到現在還要賣，要不然為了面子，至少不會公開賣」、「中國經濟變成今天這個熊樣，不是沒有原因的」、「看到這些，身為納稅人心很痛」。

還有人想起疫情封控的慘痛經歷，留言稱：「不堪回首」、「人民不會忘記」、「22年的4月底，上海… 我不會忘記」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法