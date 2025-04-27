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美關稅衝擊中國2千萬工作 台灣等10國恐成中企倒貨重鎮

2025/04/27 19:44

美高關稅使中國1千萬至2千萬工作岌岌可危。（法新社資料照）美高關稅使中國1千萬至2千萬工作岌岌可危。（法新社資料照）

〔編譯魏國金／台北報導〕根據高盛統計，美國145%的高關稅使中國1千萬至2千萬為美國消費者生產產品的工作岌岌可危，中國相關業者被迫尋求替代市場。安聯分析，歐盟、英國、台灣、越南、馬來西亞、印尼等國最可能吸收先前輸往美國的中國產品，未來3年，中國出口至這些國家的產品可能每年以6%幅度成長。

《華爾街日報》報導，中國製造業尋求美國替代市場並不容易，中國海關數據顯示，迄今美國是中國產品最大單一進口國，去年規模約5千億美元，約佔中國出口總額15%。牛津經濟學也發現，出口美國的中國產品中，約20%高度依賴美國市場。

由於面臨國內經濟停滯以及殘酷的競爭，許多中國製造業者別無選擇，只能尋求新的外銷市場。安聯指出，歐盟、英國、越南、台灣、馬來西亞、印尼、墨西哥、新加坡、沙烏地阿拉伯與奈及利亞，是最可能吸收之前輸往美國的中國出口產品。

蘇州飛摩斯紡織科技公司經營人王成培說，直到近期，他公司約30%的營收來自美國訂單，但如今因美國對中國的高關稅，約30%訂單被中止，他急於尋求其他市場，因此他參加本月舉辦的雅加達國際紡織暨製衣機械及配件展。

吳江市弘元佈業錢姓代表也說，他首度參加印尼該活動，因為中國的內需市場極為嚴峻，工廠大量生產產品，產能過剩引發價格戰、擠壓利潤。他表示，「坦白說，就我個人而言，我們能做的就是走出去尋找新機會」。

該貿易展是印尼紡織服裝產業最大的活動之一，中國參展數超過印尼業者1至2倍。約400家中國製造業者參展，許多表示，首度來到印尼。

印尼強勁的製造業與2.8億人的消費市場，對尋求新客戶的中國紡織業而言，前景看好。

然而，印尼布料生產商Fabriku銷售與行銷主管蘇坦托（Martin Sutanto）指出，如果中國製造商將出口轉向印尼，他們將與大舉湧入的廉價中國產品競爭。

亞洲、拉丁美洲與歐洲一些國家已對中國出口商提出相關貿易申訴，因為中國企業在這些市場銷售折價產品。他說，「如果中國產品湧入印尼市場，我們的處境將困難」。

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