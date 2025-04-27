20％容積獎勵「取消」還是「暫緩」？中石化回應了

中石化今日指出，鼎越公司按照細部計畫而申請建照得施作20%容積獎勵的部分，已主動向台北市政府掛件「取消」，日後這20%的容積獎勵將遵照法院最終判決結果辦理。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕針對立委質疑中石化（1314）旗下鼎越送北市的京華廣場都審變更，申請書寫「取消」，但中石化的重訊卻稱「暫緩實施，並非取消」，到底20%容積獎勵是「取消」還是「暫緩」?

中石化今日發重大訊息澄清，鼎越公司按照細部計畫而申請建照得施作20%容積獎勵的部分，已主動向台北市政府掛件「取消」申請施作4%韌性城市貢獻獎勵、8%智慧城市貢獻獎勵、8%宜居城市貢獻獎勵，日後這20%的容積獎勵將遵照法院最終判決結果辦理。

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也就是說，向市府遞件的確是載明「取消」，但對中石化來說，鼎越是願意配合台北市府的呼籲，暫緩施作20%的容積獎勵的部份工作，盡速辦理建造執照的變更設計，因此4月9日送件辦理相關變更，掛件的確是取消申請這20%的容積獎勵，但並不代表鼎越拋棄這20%的容積獎勵，最後還是要看法院終判而定，並非中石化兩面手法，希望外界不要誤解。

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