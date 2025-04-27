習近平臉綠！港媒：香港無須跟進北京拒絕波音飛機

專家指出，香港沒有必要效仿中國航空公司的做法，拒收波音飛機。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕為了反制美國關稅，中國下令拒收50架波音新機，香港是否跟進備受矚目。港媒引述專家及學者看法稱，香港沒有必要效仿中國航空公司的做法，因為拒收波音飛機可能會損害其航空樞紐地位。

《南華早報》27日報導，專家認為，在美中貿易戰期間，香港沒有必要跟隨北京的做法，拒絕波音的飛機交付，此舉只會傷害香港航空樞紐地位和當地航空公司的擴張計劃。

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航空分析師李漢明（Jason Li Hanming，音譯）表示，香港是自由港，沒有必要效仿徵收關稅或拒絕波音飛機的交付，此舉將不利於香港的競爭力。

他直言，「我認為香港不值得也沒有必要效仿」，香港作為重要的航空樞紐，是典型的飛機消費國，且目前還沒有製造大型客機。因此，對飛機或其零件徵收關稅將對本地航空公司的成本產生嚴重的負面影響，從而影響其在國際市場上的競爭力，並最終削弱香港作為亞洲物流和商業中心的地位。

香港中文大學航空政策及研究中心高級顧問羅章國（Law Cheung-kwok，音譯）也認為，國泰航空等香港本地航空公司，不會輕易改變波音飛機的交付計畫，改變飛機的交付計劃對航空公司不利，因為這會打亂他們的擴張計劃。

香港中文大學教授張太良（Chong Tai-leung，音譯）也指出，香港不太可能效法北京拒絕波音飛機。香港以自由貿易聞名，保持自由港地位非常重要。這樣一來，如果中國想要購買廉價的美國商品，就能保留一個安全網，因為現在這些商品進入中國需要繳納關稅。

他還提及，北京不僅拒絕接受新機，甚至拒絕接受飛機零件，這可能導致中國航空公司運營的波音飛機停飛，最終退役。

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