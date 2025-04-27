綜所稅列報醫藥費 這部分不能申報減除

高雄國稅局表示，醫藥費已受保險理賠部分，不能申報減除。（資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕報稅季來臨，財政部高雄國稅局表示，納稅人可申報醫藥及生育費扣除額，且列報金額無上限，不過，本人、配偶或受扶養親屬的醫藥及生育費，只要是已受保險公司理賠的醫藥費用，不論是需要提供醫療單據的實支實付醫療險，或是不用提供醫療單據的住院日額型醫療險，都不能再列為醫藥及生育費扣除額。

高雄國稅局說明，「所得稅法」所定醫藥及生育費列舉扣除額的立法意旨，是針對身體病痛接受治療而支付的醫藥費，因屬保障基本生活所需的費用，所以醫藥費如已受保險給付弭平，就不可以再列報為扣除額。因此，納稅人申報綜所稅列舉醫藥及生育費扣除額時，除須確認屬「醫療性質」的費用，及符合「所得稅法」第17條規定的醫療院所外，應將醫藥費減除各險種的保險給付後，若有未獲理賠的醫藥費，才可列報扣除醫藥及生育費。

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舉例說明，甲君去年因病住院接受治療，支付全民健康保險特約醫院一筆「住院醫療」費用50萬元及一筆門診醫藥費用10萬元，但甲君向多家保險公司投保醫療險，受有實支實付型、日額型及團體保險理賠，理賠甲君「住院醫療」75萬元及「門診」醫療5萬元。

換言之，甲君支付醫院「住院醫療」費用50萬元已全額受有保險給付，因此不得列舉扣除；只能列報未獲保險理賠的「門診」醫藥費5萬元（10萬-5萬），加計其他可列報的列舉扣除額後，再與標準扣除額擇一從高申報減除。

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