增與川普談判底氣 經貿人士：應儘速成立台灣主權基金

經貿人士建議，台灣應儘速成立「主權基金」，作為與美談判的籌碼與後盾。（中央社資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕因應美國總統川普關稅強勢進攻，經貿高層人士分析，觀察近年各國保衛外匯資產的各種措施，清楚可見「主權基金」扮演關鍵角色，主權基金與外匯存底具有互補功能，值得台灣參考，台灣也應儘速成立「主權基金」，作為與美談判的籌碼與後盾。

經貿高層人士表示，主權基金確實有活化外匯、為人民賺錢的功能，但以台灣經濟模式集中的情況而言，主權基金很重要的功能在於避險。

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經貿高層人士表示，為降低對美貿易順差，台灣擬對美加大採購、加大對美投資，例如經濟部成立台商赴美投資服務中心，要擴大對美投資，老實說美國根本看不上眼，台灣得成立「主權基金」，以幾千億的基金作為底氣，才能跟川普團隊叫板，川普對數字夠大才會有興趣，主權基金將是強大的談判籌碼。

經貿人士續指，更不用說主權基金對國內產業的助益，主權基金能到國內產業代工的美國客戶端去投資，變成客戶的股東「圈內人」，就能掌握客戶的商業訊息與營運動向，深入世界局勢，也能強化台灣話語權，闡述台灣為主體的論述觀點，並增強影響公司決策的影響力。

朝野討論主權基金常流於人謀不臧的疑慮，包括運作如何透明化、成敗責任由誰承擔，以及如何保證不虧錢。經貿人士指出，亞洲四小龍國如今僅有台灣尚未成立自己的主權基金，韓國也在2005年趕上設立主權基金，國內關切有關主權基金的問題，各國都已克服，凝聚國內共識才是最大挑戰，而外匯存底並非愈高愈好，剛好就是最好，近年來各國多採取降低外匯存底，並運用主權基金分散風險。

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