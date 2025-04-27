中國經濟變強 美財長貝森特敦促亞銀停止向中國貸款

美國財長貝森特與亞銀總裁神田真人（Masato Kanda）會晤時，敦促對方採取

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國已是全球第二大經濟體，世界銀行、亞洲開發銀行（ADB）等金融機構仍以「開發中國家」標準向中國提供貸款，引發各界議論。《路透》報導，美國財長貝森特4月2４日與亞銀總裁神田真人（Masato Kanda）會晤時，敦促對方採取具體措施，停止向中國提供貸款。

亞銀是一家旨在促進亞太地區經濟成長與合作的金融機構，該行透過提供貸款、技術援助、贈款和股權投資等方式，協助其成員和合作夥伴促進社會和經濟發展。

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根據美國財政部網站，在川普總統實施「美國優先」經濟議程的背景下，貝森特於會談中重申美方致力於與所有盟友和夥伴合作，建立一個更加公平的國際經濟體系。

貝森特接着敦促神田真人採取具體步驟，推動中國走上從亞銀貸款「畢業」的明確道路，並強調亞銀以最佳價值為原則的採購實務做法深具價值。

亞銀官網的資料顯示，截至2023年12月31日，亞銀已承諾向中國提供1218筆公共部門貸款、贈款和技術援助，總額達443億美元（新台幣1.44兆元）；亞銀迄今向中國發放的貸款和贈款累計高達372.3億美元（新台幣1.21兆元）。

貝森特4月23日在華府「國際貿易與金融研究所」（IITF）發表演講時也說，世界銀行每年都在向已經不符合該行借款標準的國家提供貸款。持續放貸的行為毫無正當理由，將中國這個全球第二大經濟體視為「開發中國家」是荒謬的。

前亞銀總裁淺川雅嗣（Asakawa Masatsugu）2022年8月曾受訪指出，近年中國經濟顯著成長，已是全球第2大經濟體，甚至還能向其他亞洲國家提供財政援助，因此不少觀察家都認為，中國已不再需要其他國家的經濟援助。

亞銀向符合特定標準的國家提供貸款，包括人均國民所得毛額（GNI）低於7455美元（新台幣24.3萬元）、國際市場籌措資金困難，以及經濟發展指標低於一定水準，前2項中國都已不再不符合，至於第3項則需再評估，如中國的社會保障，在沿海大城和農村之間存在的巨大差異。

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