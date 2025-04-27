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2025旅遊「最便宜」國家出爐！台灣奪冠被讚「天堂」 原因曝

2025/04/27 17:38

《NerdWallet》公布了2025全球旅遊「最便宜」的16個國家，台灣被列在榜首。（資料照，法新社）《NerdWallet》公布了2025全球旅遊「最便宜」的16個國家，台灣被列在榜首。（資料照，法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕旅客在挑選旅遊地點時，除了迷人的景點外，物價便宜也是一大誘因。美國金融公司《NerdWallet》公布了2025年全球旅遊「最便宜」的16個國家，台灣被列在榜首，完整原因也曝光。

《NerdWallet》首席旅行作家Benjamin Din（班傑明）撰文指出，由於美元走強，今年有很多很棒的國際旅遊目的地，不會花太多錢。考慮了住宿和交通、貨幣匯率以及簽證和入境費等費用，以確定可以負擔得起的旅遊地點。

他點出2025年旅遊最便宜的國家，分別是：
１．台灣
２．印尼
３．印度
４．南非
５．菲律賓
６．馬來西亞
７．越南
８．日本
９．羅馬尼亞
１０．匈牙利
１１．亞塞拜然
１２．韓國
１３．泰國
１４．巴西
１５．祕魯
１６．捷克

為何台灣會被列在第一名的位置？文章指出，由於美國遊客不需要簽證就可以到台灣，在台灣可以輕鬆地花不到10美元（約新台幣321元）吃到一頓美食。出遊也很便宜，在台北搭乘公車的費用不到50美分（每段台幣15元），而搭乘捷運的費用則為60美分（最低單程票價為20元）起。

作者提及，台灣有便宜的早餐店和熱鬧的夜市，是美食愛好者的天堂。除了珍珠奶茶和鳳梨酥之外，還有很多東西值得探索。在台北這座人口最多的城市，您不僅可以發現台北101等高聳的摩天大樓現代奇蹟，還可以發現附近的國家公園和溫泉。大眾運輸十分便利，台灣的鐵路網可快速連接全島。

此外，航班方面，美國西岸的乘客有很多選擇，達美航空和聯合航空都有直飛航班，還有台灣三大航空公司，從其他美國機場都能直飛台北。

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