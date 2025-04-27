法人認為，投資人逢低布局市值型ETF，報酬率將優於其他類型ETF。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕台股震盪，法人認為，投資人逢低布局市值型ETF，報酬率將優於其他類型ETF，而追蹤「台灣50指數」為主的ETF目前有3檔，其中，元大台灣50（0050）近期通過「1拆4」分割案，預計價格將從160元左右降至40元左右，聯邦台灣精彩50（009804）目前約在10元上下，進入門檻最低。

目前市場上追蹤「台灣50指數」的ETF，包括即將進行分割的元大台灣卓越50、富邦采吉50（006208），以及聯邦台灣精彩50，上週五收盤價分別在165.75元、97.5元、10.16元。

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法人分析，這3檔ETF追蹤指數以「台灣50指數」為主，成分股一模一樣，都是選取台灣市值前50大的公司，前10大持股包括台積電、聯發科、鴻海、台達電、富邦金、廣達、中信、聯電、國泰金、中華電，唯一不同在於聯邦009804追蹤的指數設有單一個股權重上限30%的平衡機制，可避免單一個股權重過大的問題。

因為如此，今年美國總統川普掀起關稅戰之際，0050、006208因台積電權值比重較高、跌幅較深，009804跌幅則較為輕微。

法人認為，若投資人手中已持有台積電個股，或是已購買含有台積電持股的高科技基金，申購市值型ETF時就要多留意手中的投資配置，以個股來看是否重複性過高、比重太多，畢竟股市震盪之際，投資配置須分散再分散，平衡配置才能降低風險。

三檔追蹤台灣50指數ETF，0050順利分割、聯邦台灣精彩50門檻低。（記者張慧雯製表）

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