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百度創辦人吐槽DeepSeek「貴又慢、幻覺率高」

2025/04/27 14:10

中國搜尋引擎「百度」創辦人李彥宏，近日吐槽DeepSeek「貴又慢」、「幻覺率高」。（美聯社）中國搜尋引擎「百度」創辦人李彥宏，近日吐槽DeepSeek「貴又慢」、「幻覺率高」。（美聯社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國搜尋引擎「百度」創辦人李彥宏，近日吐槽DeepSeek「貴又慢」、「幻覺率高」，不適合所有場景使用。李彥宏上述言論一出，引發網友熱議。

綜合媒體報導，李彥宏本月25日在百度AI開發者大會上表示，DeepSeek不是萬能，吐槽DeepSeek目前只能處理單一的文本內容，還無法理解圖片、音頻、影片等多媒體資料，同時「幻覺率（又稱人工幻覺，是由人工智慧生成的一種回應，它含有貌似事實的虛假或誤導性資訊）偏高」，讓用戶在許多情境下不能放心使用。

不僅如此，李彥宏還稱，DeepSeek更大的問題在於「慢和貴」，稱中國市場上絕大多數大模型API的價格，都比DeepSeek更低、且反應速度更快。

李彥宏上述言論一出，引發網友熱議。有網友表示，「好好做自己的產品吧，就別吐槽別人了，也不自己照照鏡子」、「酸葡萄心理，真醜陋」、「我只有搜百度的時候才會分不清是不是真人」、「Deepseek還貴啊？我Deepseek的api給一整個團隊用，一個月才花不到2塊錢人民幣」等。

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