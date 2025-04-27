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美國訂單急凍中企忙找倒貨市場 「亞洲這國」皮皮剉

2025/04/27 14:51

美媒指出，中國紡織業湧向印尼等國家，尋找取代美國的新市場。圖為雅加達紡織展。（取自官網）美媒指出，中國紡織業湧向印尼等國家，尋找取代美國的新市場。圖為雅加達紡織展。（取自官網）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕受到美國對中國課徵高額關稅衝擊，美國客戶觀望，或將訂單轉往他國，使得原本就產能過剩的中國製造業，急尋新客戶。美媒指出，中國紡織業湧向印尼等國家，尋找取代美國的新市場。印尼布料生產商坦言，若中國產品湧入印尼，我們就慘了。

《華爾街日報》報導，印尼4月在雅加達舉行國際紡織暨製衣機械及配件展，受到美國對中國課徵高額關稅影響，不少中國紡織廠前來尋找新買家，大約 400 家中國廠商參展，超過印尼國內製造商，許多中國廠商都是首度來到印尼。

報導指出，印尼擁有強勁的製造業和約2.8億人口的消費市場，看起來很有希望。而且川普政府擬對印尼商品徵收 32% 對等關稅，低於對中國，中國參展商還可以利用印尼生產商向美國銷售產品。

經營紡織廠的王成培（Wang Chengpei，音譯）說，美國市場佔公司營收比重30%，因關稅問題已有3分之1訂單遭擱置，不得不來到印尼找買家，希望彌補美國市場的損失。

吳江市Hongyuan 紡織的代表錢希超（Qian Xichao，音譯）說，自己是第一次來到印尼參加展會，因為中國國內市場非常艱難，產能過剩爆發價格戰，扼殺利潤。他直言，我們能做的就是出去尋找新機會。

報導稱，許多對美出口商品受到擠壓，對生產用於製造服裝和其他紡織產品的織物、線、紗和其他材料的中國製造商產生連鎖反應。一些中國廠商代表吐實，部分產線已經暫停，並準備迎接訂單進一步放緩。

儘管中國廠商積極尋找新買家，一些製造商認為，從美國轉向其他地區可能並不容易。

印尼面料生產商高管蘇坦托（Sutanto）則擔心，如果中國製造商將出口轉向印尼，可能會與來自中國大量廉價品競爭。亞洲、拉丁美洲和歐洲國家已對在這些市場銷售廉價商品的中國出口商，提出貿易訴訟。

他還強調，如果中國產品湧入印尼市場，對我們來說就更困難了。

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