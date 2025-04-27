北京撐不過貿易戰？華爾街大佬揭原因：時間在美這邊

美中關稅戰傳出正進入談判。（資料照，路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美中關稅戰是否進入談判，雙方各說各話。美國億萬富翁、對沖基金大佬阿克曼（Bill Ackman）直言，北京若不盡快達成協議，恐怕撐不過這場曠日費時的對抗，還會對自身經濟帶來嚴重且無法挽回的損害。

《彭博》報導，阿克曼在社群平台X發文指出，「北京應該有極高的動機，盡快達成貿易協議」，因為關稅持續的時間越長，企業對中國市場的的信心就越容易動搖。他警告說，如果不能盡快達成協議，「所有依賴中國供應鏈的公司將轉向印度、越南、墨西哥、美國或其他國家。」

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阿克曼說，「如果中國因為自尊或其他情緒因素而固執拒絕談判，中國將面臨更加嚴重且持久的經濟後果，在這場談判中，時間是美國的朋友，卻是中國的敵人」，他認為，若中國錯過協商時機，將付出高昂代價。

阿克曼的評估與一些認為中國能夠撐過川普（Donald Trump）貿易戰的觀點不同。至今，北京方面仍採取強硬立場，習近平總統拒絕了川普提出的電話邀請，中方也要求美國在談判前展現尊重，並停止對中國的負面言論。

美國億萬富翁、對沖基金經理人阿克曼（Bill Ackman）。（資料照，路透）

川普上任以來，對大多數中國商品加徵了145%的關稅，北京則以報復性措施回應，導致兩大經濟體之間的貿易往來大幅縮減。不過，隨著貿易戰帶來的經濟壓力加劇，中國政府正考慮暫停對部分美國進口商品徵收125%的關稅。

阿克曼認為，鑑於關稅帶來的經濟損害，中美雙方都有理由儘快將關稅水準降低到「更合理的」10%到20%。他指出，目前唯一阻礙降稅的因素，是雙方領導人「害怕在國內看起來軟弱」。

阿克曼表示，「兩國都清楚，145%的關稅必須現在就降低。他們只是在試圖以外交手段，讓這項決定看起來是雙方共同作出的，而不是一方先低頭。」

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