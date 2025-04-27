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台積電、蘋果及特斯拉在台唯一鎢金屬供應商 聯友金屬申請創新板上市

2025/04/27 12:43

台積電、蘋果及特斯拉在台唯一鎢金屬合格供應商，聯友金屬申請創新板上市。（圖擷取自官網）台積電、蘋果及特斯拉在台唯一鎢金屬合格供應商，聯友金屬申請創新板上市。（圖擷取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕受到國際金價大漲之故，貴金屬回收族群大漲，台積電、蘋果及特斯拉在台唯一鎢金屬合格供應商聯友金屬（7610）也宣布申創新板上市！

聯友金屬成立於2018年、資本額3.47億元，是台灣首家以「循環經濟」概念生產鎢、鈷金屬原料的金屬冶煉公司，以自有鎢、鈷金屬循環專利技術，將二次鎢資源及二次合金物料回收再製成鎢酸鈉（Na2WO4）及碳酸鈷（CoCO3）；聯友金屬目前是鎢酸鈉出口量全球前3大廠商之一，終端客戶包括台積電、蘋果、特斯拉等世界級電子及汽車龍頭廠商。

聯友金屬去年營收10.99億元、稅後淨利0.59億元、每股稅後盈餘（EPS）為1.71元，2021年7月成立子公司聯友能源科技股份有限公司，以鈷金屬二次資源循環回收及製造為主要營業項目。

受惠近期國際鎢及鈷金屬價格上漲，聯友金屬表示，此舉有機會進一步推升整體營收獲利成長動能。在鎢金屬方面，自美國去年9月27日課徵中國鎢製品25%關稅起，加上中國今年2月起宣佈管制鎢原料出口，已帶動國際鎢金屬價格上漲；而在鈷金屬方面，受剛果政府限制鈷出口4個月，國際鈷價已明顯獲得支撐，3月國際估價上漲50%，可望帶動出貨價格進一步調漲。

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