習近平被逼入絕境？ 章家敦曝「1跡象」中國正屈服川普關稅戰略

美中關稅戰出現轉圜空間，雙方似乎正進入談判。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕美中關稅戰是否進入談判，陷入雙方各說各話。然而，外媒報導，有美國智庫研究員認為，已有初期跡象表明，中國正在關稅問題方面，「屈服」美國及川普的戰略，像是中國正默默地準備對特定產品不徵收關稅。只是按照中國的做事方式，不想明說出來而已。

《福斯新聞》報導，美國智庫Gatestone Institute高階研究員章家敦（Gordon Chang）受訪時表示，隨著川普透露自己與中國就貿易緊張局勢進行了交談，以及中國最近對部分美國商品取消了125%關稅後，這可以被視為「川普的一場勝利」。

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章家敦在接受《Varney & Co.》節目訪問時說「中國正在這麼做，但他們沒有公開宣布，只是默默地對航空產品、工業化學品和半導體不徵收關稅，這就是中國的做事方式」，「基本上，他們就是在讓步，但又不願承認自己在讓步。」

週五（25日）上午，川普在白宮接受媒體提問，當被問到最近一次與中國國家主席習近平通話的時間時，他回答「我不想評論這個問題，但我跟他談過很多次。」隨後他轉而說明雙方談了什麼「到適當時候我會告訴你們。讓我們看看，能否達成協議。」

雖然中國週四公開表示並沒有與美國進行貿易談判，但《路透》隨後報導指出，中國商務部工作小組正在收集可免關稅的商品清單，並要求企業提交申請。

章家敦預測，中國和美國之間的關稅拉鋸戰「可能會持續很長時間」，「習近平已經把自己逼入絕境了。我相信，如果他與美國達成協議，他必須向中國人民做出解釋。這對他來說將非常困難。」他補充說「你不能對人民說『我現在要跟美國打交道了，』因為那將推翻他多年來對內宣傳的一切說法。」

韓媒《中央日報》獨家披露，美國與中國已就關稅協議展開接觸。報導指出，美東時間24日早上7點左右，中國財政部一名高級官員率領約10名隨行人員，悄悄進入美國財政部總部大樓。對於上述相關報導，中國發聲明否認，稱從來沒有與美方進行過任何磋商或談判。

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