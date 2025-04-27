金價高檔震盪 法人：小心「大和解」恐V型反轉

金價高檔震盪，法人：小心「大和解」金價恐V型反轉。（圖擷取自黃金價格資訊站）

〔記者張慧雯／台北報導〕國際金價驚驚漲，國際投行持續上修對金價的預估，不過金價自衝上每盎司3500美元後，又跌到每盎司3300美元，1週內價格震盪劇烈；法人分析，目前各方因素雖然都有利金價後續走勢，不過，值得留意的，金價大漲的前提是建立在川普發動關稅戰，若出現「大和解」恐使金價V型反轉，投資人逢高介入宜謹慎。

黃金市場持續跟隨川普言論而劇烈震盪，先是川普砲轟鮑爾，使聯準會獨立性受到挑戰，隨後又改口無意撤換主席，市場情緒反轉；至於美中紛爭部分，白宮不斷釋出可調降中國關稅，且已與中國取得聯繫的訊息，但中國發言人反駁稱雙方尚未啟動任何經貿談判，美國應先撤除對中加徵的所有單邊關稅措施，顯示2國歧見仍大；此外，川普揚言將對2-3週內無法達成協議的國家採取關稅行動，下一波關稅戰仍風雨欲來。

請繼續往下閱讀...

期元大S&P黃金（00635U）ETF研究團隊表示，關稅戰造成國際間對立情緒，地緣政治風險偏高；課徵關稅會造成物價上漲，未來通膨壓力大；貿易壁壘使經濟展望疲弱，投行甚至指出衰退風險升高；失業率與物價二端的平衡喪失，聯準會的利率政策面臨兩難，不過在，經濟疲弱的前提下聯準會將無力升息，未來實質利率勢必走低。

元大投信認為，目前影響黃金價格的因素皆有利於金價持續上漲，投行也接連調高金價目標，不過需要注意的是，所有前提都是建立在「川普發動關稅戰」，若是美中出現大和解，市場情緒將會V型反轉，漲多的黃金恐將急挫，面對未來變數頗多，投資前要注意風險，提醒須嚴守操作紀律，善設停利停損點。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法