3大因素拖累 法人看國際油價承壓、易跌難漲

三大因素拖累，法人看國際油價承壓、易跌難漲。（圖擷取自能源署）

〔記者張慧雯／台北報導〕國際原油價格4月初一度大漲至每桶70美元以上，但上週包括西德州原油、杜拜原油與布蘭特原油報價都回落至每桶70美元以下，法人看3大因素使油價承壓、易跌難漲。

上週三美國能源資訊署（EIA）公布美國原油庫存，截至2025年4月18日止，較前週增加24.4萬桶，美國石油協會（API）公布美國原油庫存減少457萬桶；法人分析，美國官方數據顯示上週原油雖然意外增加，但汽油與餾分油庫存均減少超過預期，且美國公布的初領失業金人數僅小幅上升，代表儘管受到關稅政策引發經濟動盪的衝擊，不過勞動市場依舊保持韌性，原油價格有所支撐。

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法人指出，目前有3大因素不利油價上漲。第一，市場傳出OPEC+成員將在6月會議中討論加快增產步伐，哈薩克即表示將以國家利益為優先，不會盲目遵從OPEC+決議，使成員國之間遵守生產配額問題再次處於緊張關係；第二，伊朗也表示已準備好與歐盟就核計畫進行會談，若一切順利將可望解除伊朗的石油出口制裁；最後，關稅議題仍舊使投資人擔憂未來的經濟情勢，IMF更因此下調今年的經濟前景，法人認為這3大因素皆使未來原油價格承壓、易跌難漲。

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