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世銀總裁敦促發展中國家 盡快與美國達成貿易協議

2025/04/27 12:07

世銀總裁彭安杰（Ajay Banga）敦促發展中國家應該「盡快」與美國達成貿易協議。（彭博資料照）世銀總裁彭安杰（Ajay Banga）敦促發展中國家應該「盡快」與美國達成貿易協議。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕世界銀行（World Bank）總裁彭安杰（Ajay Banga）近日敦促，發展中國家應該「盡快」與美國達成貿易協議。

綜合媒體報導，鑒於美國總統川普反覆徵收關稅，美國貿易政策的不確定性日益增加，彭安杰25日在世界銀行與國際貨幣基金（IMF）的春季會議召開前接受外媒訪問時，敦促發展中國家要盡快與美國達成協議，然後將重點轉向減少貿易壁壘和鼓勵區域貿易，並警告拖延可能會對各方造成損害。

訪問期間，彭安杰也被問及對美國財政部長貝森特（Scott Bessent）日前批評中國的開發中國家地位「荒謬」的言論看法。彭安杰稱，他不認為貝森特的說法是錯的，並指鑑於中國的經濟規模和實力，他認為中國最終應該停止向國際復興開發銀行（IBRD）借款。

根據數據指出，中國去年從IBRD借款約7.5億美元（約新台幣244億元），同時也支付IBRD數十億美元以償還債務並提供捐款。

彭安杰表示，他已經把數字降低到7.5億美元，且正在想辦法與中國交涉，進一步降低數字，但也表示任何改變都需要執行董事會的批准。

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