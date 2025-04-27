郭明錤：iPhone 17系列3機型配備12GB DRAM、2大廠受惠

郭明錤出具報告指出，今年下半年至少有３款iPhone 17機型將配備12GB DRAM記憶體，主要受惠供應商為美光（Micron）與SK海力士（SK Hynix）。示意圖。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕天風證券分析師郭明錤日前出具報告指出，今年下半年至少有3款iPhone 17機型將配備12GB DRAM記憶體，主要受惠供應商為美光（Micron）與SK海力士（SK Hynix）。

綜合媒體報導，郭明錤25日出具報告，分享其最新產業調查，分別如下。

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1.郭明錤指出，根據最新產業調查，蘋果2025年下半年新款iPhone 17，包括Pro Max、Pro與超薄版本，都將配備12GB DRAM，與其先前預期（僅Pro Max配備12GB RAM）不同。

2.蘋果原本希望iPhone 17基本款也能配備12GB，但擔心可能供應不足，目前還在做最後的評估，預計將在今年5月會有最終結論。

3.即便最後2025年下半年iPhone 17標準版仍採用8GB DRAM，目前預計2026年下半年新款iPhone將全部採用12GB。

4.以供應鏈來看，12GB平均單價（ASP）較8GB高約50%，主要供應商美光與SK海力士將顯著受惠於此ASP提升趨勢。

5.蘋果會有此較預期積極的DRAM升級策略，主因還是在於智慧型手機市場競爭日趨激烈。

6.美光因AI HBM出貨基期較低，故整體成長潛力可能優於SK海力士。

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