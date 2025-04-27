本月台股已跌多 投顧：突破2萬點順理成章

投顧表示，本月台股已跌多，預期有補漲空間。（資料照）

〔記者王孟倫／台北報導〕台股上週漲477.70點、漲幅2.46%，成交量出現擴增。投顧表示，「關稅戰」台灣的條件並不是最差，但是，股市表現落後，顯然不合理，預估尚有補漲空間，台股若突破2萬點，更是「順理成章」。本週多方仍然占優勢，甚至有更明顯的攻勢。

根據投顧業者統計，今年以來，截至4月25日為止，台灣加權指數共下跌13.73%，在亞洲股市當中，表現僅優於泰國的下跌17.23%，落後大部分的亞洲國家。像是日經225指數跌10.50%、新加坡漲0.96%、韓國也上漲6.12%，香港漲9.58%。

請繼續往下閱讀...

換言之，今年以來，台股可以說是「吊車尾」，遠不及過去表現。

永豐投顧指出，大盤走勢在4月中，急彈觸及20000點後壓回，如今盤勢有重新上揚的態勢；雖然大盤漲跌交錯，不過，短線趨勢往上，技術指標也亮出多頭訊號；也就是說，儘管仍未突破前高，但已經跨越月線反壓，同時「閃現」20000點，多方有利。

另一方面，關稅訊息仍然紛亂，美國總統川普聲調放軟，卻又放話有重啟對等關稅的言論，只是不斷搖擺造成的衝擊有遞減之勢。若從周邊官員的動作看，美方對於中國不妥協的態度，似乎頗為苦惱，日本首相也拉高談判價碼，因此，長期來看，關稅戰可能不會如表象嚴重。

「台股表現落後，有補漲空間」，永豐投顧分析，上週美國股市上揚，如果以4月1日的股價為100，到4月24日美國股市幾乎都回到98以上；韓國股市甚至超過100，而最優的是印度股市，已經達到104，唯有台股僅得91，明顯落後。

而整體來看，由於關稅戰要面臨的狀況，台灣的條件不是最差，也就是說，股市表現落後．顯然不合理。

不過，投顧業者仍提醒，由於川普政府習慣左右搖擺，變動性很大，必須要保持彈性，不可孤注一擲。因此，「選股方向則回到市場主流」，「科技股題材較新、跌幅較深」，預估指數區間19200點~21000點。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法