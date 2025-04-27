晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

本月台股已跌多 投顧：突破2萬點順理成章

2025/04/27 09:50

投顧表示，本月台股已跌多，預期有補漲空間。（資料照）投顧表示，本月台股已跌多，預期有補漲空間。（資料照）

〔記者王孟倫／台北報導〕台股上週漲477.70點、漲幅2.46%，成交量出現擴增。投顧表示，「關稅戰」台灣的條件並不是最差，但是，股市表現落後，顯然不合理，預估尚有補漲空間，台股若突破2萬點，更是「順理成章」。本週多方仍然占優勢，甚至有更明顯的攻勢。

根據投顧業者統計，今年以來，截至4月25日為止，台灣加權指數共下跌13.73%，在亞洲股市當中，表現僅優於泰國的下跌17.23%，落後大部分的亞洲國家。像是日經225指數跌10.50%、新加坡漲0.96%、韓國也上漲6.12%，香港漲9.58%。

換言之，今年以來，台股可以說是「吊車尾」，遠不及過去表現。

永豐投顧指出，大盤走勢在4月中，急彈觸及20000點後壓回，如今盤勢有重新上揚的態勢；雖然大盤漲跌交錯，不過，短線趨勢往上，技術指標也亮出多頭訊號；也就是說，儘管仍未突破前高，但已經跨越月線反壓，同時「閃現」20000點，多方有利。

另一方面，關稅訊息仍然紛亂，美國總統川普聲調放軟，卻又放話有重啟對等關稅的言論，只是不斷搖擺造成的衝擊有遞減之勢。若從周邊官員的動作看，美方對於中國不妥協的態度，似乎頗為苦惱，日本首相也拉高談判價碼，因此，長期來看，關稅戰可能不會如表象嚴重。

「台股表現落後，有補漲空間」，永豐投顧分析，上週美國股市上揚，如果以4月1日的股價為100，到4月24日美國股市幾乎都回到98以上；韓國股市甚至超過100，而最優的是印度股市，已經達到104，唯有台股僅得91，明顯落後。

而整體來看，由於關稅戰要面臨的狀況，台灣的條件不是最差，也就是說，股市表現落後．顯然不合理。

　

不過，投顧業者仍提醒，由於川普政府習慣左右搖擺，變動性很大，必須要保持彈性，不可孤注一擲。因此，「選股方向則回到市場主流」，「科技股題材較新、跌幅較深」，預估指數區間19200點~21000點。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財