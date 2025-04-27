台積電高雄第6廠蓋在哪？一張圖說清楚

台積電高雄第6廠蓋在哪？立委賴瑞隆認為右下角是適合地點。（記者葛祐豪翻攝）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕台積電高雄是否蓋第6座廠？經濟部長郭智輝表示支持，土地可以準備；外界猜測第6廠會蓋在哪？根據高市府一張最新的空拍圖顯示，原中油高煉油廠第三階段的下方開發區域，是最適合地點。

立委賴瑞隆日前質詢經濟部長郭智輝，台積電在高雄可能不只5座晶圓廠，是否有為台積電預留第6廠的空間？郭智輝表示，支持台積電在高雄蓋第6廠，「我們所了解的，高雄能夠提供的，到第6廠為止的土地應該是可以準備」，經濟部對第6廠需求的水及電都有準備。

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高雄市議員林智鴻在議會質詢時，也詢問台積電若有第6廠，詢問會設在什麼範圍？經發局長廖泰翔則回應「尊重台積電規畫，市府會做好最完全準備」。

原中油高雄煉油廠分三階段開發，第一階段高雄廠業務區55.49公頃，已完成都計變更，正進行公共設施開闢，規劃有中油綠能研發大樓、材料研發中心、中油南部企業大樓等。

第二階段29.83公頃，則是台積電P1至P2廠進駐的楠梓產業園區；第三階段實際面積更廣達約145公頃，除了興建面積17.22公頃的P3廠，預計是台積電的P4、P5廠（面積約42.89公頃）等半導體先進基地。

根據高市府一張最新的空拍圖顯示，第三階段開發區域的上方土地，是台積電P4、P5廠預定地，下方仍有一大片土地，立委賴瑞隆認為，這塊區域將是台積電第6廠、甚至第7廠的最佳地點，但仍要尊重台積電的規劃。

高雄市經發局指出，台積電高雄廠P1廠已於今年第一季試營運，今年內會正式量產；P2廠於3月31日舉行上樑典禮；P3廠已進入施工階段；P4及P5廠於今年4月2日通過都計變更、4月10日通過環評備查；區內的各項公共工程進度，有些已完工，其餘正全力趕工。

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