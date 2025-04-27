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矽品聯歡晚會 1.5萬員工嗨翻台中中央公園

2025/04/27 06:12

矽品聯歡晚會在燦爛煙火中結束。（記者歐素美攝）矽品聯歡晚會在燦爛煙火中結束。（記者歐素美攝）

首次上稿 04-26 23:38
更新時間 04-27 06:12

玖壹壹在矽品聯歡晚會中壓軸演出 。（記者歐素美攝）玖壹壹在矽品聯歡晚會中壓軸演出 。（記者歐素美攝）

〔記者歐素美／台中報導〕矽品精密公司昨晚在台中市中央公園舉辦聯歡晚會，邀請火星樂團、原子少年Ｏｚｏｎｅ、台語天后謝宜君、鋼琴詩人蕭秉治、金曲歌王韋禮安、搖滾天團八三夭等演出，在地的嘻哈天團玖壹壹壓軸表演時，將晚會帶到最高潮，矽品並現場表揚資深員工及摸彩，頭獎20萬元有3人抽中，董事長蔡祺文並加碼2個20萬元，全場嗨翻，晚會在燦爛煙火中結束。

矽品董事長蔡祺文頒獎給抽中頭獎的3名員工。（記者歐素美攝）矽品董事長蔡祺文頒獎給抽中頭獎的3名員工。（記者歐素美攝）

矽品精密董事長蔡祺文表示，矽品已成立41年，這次在中央公園舉行有史以來最大型的晚會，他表示，2020年開始，形勢變化很大，矽品非常榮幸有機會跟著這次AI波浪乘風而起，非常感謝貴賓的支持及員工的努力，一路走來不論是擴廠或建廠都非常順利，接下來中美貿易又是一個變化，我們要面臨更大的一個挑戰，相信我們應該有這個能力突破，希望大家共同努力，但工作也不要忘了生活平衡，希望大家好好享受今晚知名歌手的表演。

玖壹壹在矽品聯歡晚會中，應員工要求加唱一曲。 （記者歐素美攝）玖壹壹在矽品聯歡晚會中，應員工要求加唱一曲。 （記者歐素美攝）

台中市副市長鄭照新致詞時表示，感謝矽品精密深耕台中，在全國有這麼好的產出，台中中央公園是舉辦戶外活動最適合的場地，台中與矽品站在一起，希望大家長長久久、幸福繁榮。

金曲歌王韋禮安在矽品聯歡晚會中演出，唱功了得。（記者歐素美攝）金曲歌王韋禮安在矽品聯歡晚會中演出，唱功了得。（記者歐素美攝）

矽品聯歡晚會共湧入一萬五千多人，晚會由阿ＫＥＮ及藝人「鮪魚」（徐瑋吟）主持，登場的藝人及主持人都笑稱，這麼大型的聯歡晚會，好像在跨年。

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