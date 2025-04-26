要聯準會扣下降息板機很簡單！高盛：川普只需做「這件事」

高盛在最新報告表示，想讓猶豫不決的聯準會真正扣下降息扳機，關鍵是失業率快速飆升。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普近期頻向聯準會主席鮑爾施壓，要求降息，在市場對降息路徑猜測紛紜之際，高盛在最新報告表示，想讓猶豫不決的聯準會真正扣下降息扳機，關鍵或許不在於通膨數據的細微波動，或關稅政策的短期噪音，而是需求殘酷市場出現明確信號，那就是失業率快速飆升。

外媒報導，對於渴望更低利率的川普而言，1個疲軟的就業市場，可能是實現其目標的最有效催化劑。

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高盛策略師威爾遜（Dominic Wilson）在報告中明確指出，勞動力市場的「急劇惡化」是聯準會政策轉向的關鍵，他強調，失業率的任何顯著上漲壓力，都將看到聯準會堅定降息行動。

威爾遜指出，儘管4月9日暫停互徵關稅，曾短暫阻止經濟滑向衰退，但根本風險並未解除，政策引發的高度不確定性、低迷的消費者與商業信心，以及實際收入成長受壓，意味著美國經濟「仍有很大可能陷入衰退」。

高盛預測，若全面衰退發生，標普500指數或跌至4600點附近，高收益債券信用利差可能突破600個基點，短期國債殖利率或降至3%以下。

同時，近期市場動盪，包括國債市場，暴露的金融脆弱性仍是隱憂。關稅對通膨和就業的最終影響尚需時日顯現，這使得聯準會在未來兩三個月內可能繼續處於「衰退觀察」模式。貿易與財政政策路徑的不明朗，疊加定錨通膨預期的需要，讓聯準會難以果斷行動。

基於此，高盛認為，即便短期存在關稅引發通膨的干擾，但任何顯著的失業率上漲壓力都將促使聯準會堅定行動。

他們判斷，一場衰退可能「輕易」引發聯準會在短期內降息約200個基點，這幅度「顯著超過市場目前的定價」。換言之，失業人數的跳升，所帶來的失業率飆升壓力，或是迫使聯準會主席鮑爾採取行動的關鍵因素。

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