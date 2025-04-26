晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

鄭正鈐疑動員移工被抓包 勞動部說話了

2025/04/26 22:00

直播主在凱道隨機訪問，戴著竹市立委鄭正鈐帽子的人士，受訪稱是大哥哥帶他們來的，講的卻是越南話。（照片截取自網路影片）直播主在凱道隨機訪問，戴著竹市立委鄭正鈐帽子的人士，受訪稱是大哥哥帶他們來的，講的卻是越南話。（照片截取自網路影片）

相關新聞請見︰

雇越南移工上凱道被抓包？林志潔：國民黨及鄭正鈐違反就業服務法

〔記者李靚慧／台北報導〕藍白今日在凱道集會，一段現場的訪問意外讓外界質疑，鄭正鈐動員移工參加集會，針對此一貼文，勞動部晚間指出，若雇主違反就服法，除最重裁處15萬元罰鍰，還可廢止聘僱許可，勞動部將會與移民署共同查處違規行為。

勞動部今日晚間，針對社群網站「外籍移工被找來充人頭！鄭正鈐動員移工被抓到」的貼文，提出正式說明。

勞動部指出，根據就服法第57條第3款規定，雇主不得指派聘僱的移工從事許可範圍以外的工作，例如雇主不得指派所聘僱的製造業移工，從事製造業範圍以外的工作。

勞動部表示，若經查明本案的雇主，確有上述違規情事，將依違反就服法第68條第1項、第72條第3款規定，裁處雇主新臺幣3萬元至15萬元罰鍰，另依違規指派移工人數按1：1廢止聘僱許可，並管制2年後續申請案件不予許可。

勞動部表示，後續將會與內政部移民署共同查處違規行為。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財