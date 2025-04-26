鄭正鈐疑動員移工被抓包 勞動部說話了

直播主在凱道隨機訪問，戴著竹市立委鄭正鈐帽子的人士，受訪稱是大哥哥帶他們來的，講的卻是越南話。（照片截取自網路影片）

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雇越南移工上凱道被抓包？林志潔：國民黨及鄭正鈐違反就業服務法

〔記者李靚慧／台北報導〕藍白今日在凱道集會，一段現場的訪問意外讓外界質疑，鄭正鈐動員移工參加集會，針對此一貼文，勞動部晚間指出，若雇主違反就服法，除最重裁處15萬元罰鍰，還可廢止聘僱許可，勞動部將會與移民署共同查處違規行為。

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勞動部今日晚間，針對社群網站「外籍移工被找來充人頭！鄭正鈐動員移工被抓到」的貼文，提出正式說明。

勞動部指出，根據就服法第57條第3款規定，雇主不得指派聘僱的移工從事許可範圍以外的工作，例如雇主不得指派所聘僱的製造業移工，從事製造業範圍以外的工作。

勞動部表示，若經查明本案的雇主，確有上述違規情事，將依違反就服法第68條第1項、第72條第3款規定，裁處雇主新臺幣3萬元至15萬元罰鍰，另依違規指派移工人數按1：1廢止聘僱許可，並管制2年後續申請案件不予許可。

勞動部表示，後續將會與內政部移民署共同查處違規行為。

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