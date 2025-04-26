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美國資產不香了？美股表現落後全球股市 差距創32年最大

2025/04/26 21:52

美股走勢受到對等關稅衝擊。（法新社）美股走勢受到對等關稅衝擊。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕英媒報導，由於川普反覆無常的政策引發投資人拋售美國資產，美國股市今年的表現落後於世界其他地區，差距創1993年以來最大。

《金融時報》報導，衡量美國股市的 MSCI 美國指數在今年前 16 週下跌了 11%。同期，MSCI 除美國以外的全球指數，以美元計算上漲 4%，這是自 1993 年以來與華爾街的最大差距。

報導稱，川普政策反覆無常，引發投資人拋售美國資產，美國股市今年的表現落後於世界其他地區，差距創30多年來最大。

德意志銀行新興市場和亞太區研究主管戈爾 （Sameer Goel） 表示，（美股）表現不佳的很大一部分原因，源於政策不確定性增加及關稅帶來的滯脹衝擊，導致美國資產重新定價。

尤其是美元暴跌進一步擴大差距。今年以來，美元兌歐元、日圓等一籃子六種主要貨幣，下跌8%，提振以美元計價的非美市場表現。

報導指出，川普於 4 月 2 日「解放日」宣布徵收關稅後的一週內，標普 500 指數下跌 12%。隨著川普撤銷或推遲部分關稅，該指數已經收復大部分失地，仍遠遠落後於香港恆生指數或Stoxx歐洲 600 指數等全球競爭對手。今年，以美元計算，德國 Dax 指數上漲逾 20%，法國 Cac 40 指數漲約 12%。

Federated Hermes 全球股票投資組合經理格朗（Lewis Grant）說，受對強大機構、治理和股票市場的信心推動，資本正流向歐洲，而歐洲股票市場的交易價格通常低於美國股票市場。

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